2,50-Euro-Objekt erzielt bei "Bares für Rares" einen Sensationspreis: "Unvorstellbar!"

Köln - Olaf Rassmus kramt auf Flohmärkten gerne in Ramschkisten. Bei " Bares für Rares " möchte er ein Fundstück verkaufen, das ihn einst nur 2,50 Euro gekostet hat. Doch erst in der ZDF-Sendung kommt der wahre Wert ans Licht!

Der Solinger Olaf Rassmus (l.) ist leidenschaftlicher Flohmarktgänger. Einen seiner Schätze möchte er bei "Bares für Rares" verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Horst Lichter (63) erkennt die Außergewöhnlichkeit des Objekts sofort. "Wir haben ja schon viele Silberschalen und Töpfchen hier gehabt, aber die ist besonders", stellt der Moderator klar. Expertin Heide Rezepa-Zabel (59) hält es gar für "museal".

Als Rassmus die Schale auf einem Trödelmarkt in NRW entdeckte, war sie noch völlig schwarz und wenig ansehnlich. Er legte seinen Schnapper in Olivenöl ein und polierte ihn mit einer Zahnbürste. Plötzlich glänzte die Schale wieder in prächtigem Silber.

Die Sachverständige erkennt "einige interessante Punzen". Eine von ihnen zeigt den altmodischen Silberwert 13 Lot. "Heute würde man sagen: 812,5 Anteile Silber zu 1000", so Rezepa-Zabel. Hergestellt wurde die Schale 1819 in Österreich-Ungarn.

"Was hier eigentlich hineingehört, ist Zuckerrohr", führt die 59-Jährige weiter aus. Das sei in Kegel gepresst und anschließend in der Schale zerschlagen worden. Mit kleinen Löffeln konnte sich die Tafelrunde dann daran bedienen. "Ein unglaubliches Stück!"

Doch würde sich die Begeisterung der Expertin auch im Preis widerspiegeln? Rassmus wünscht sich 500 Euro für seinen 2,50-Euro-Fund. Da kann Rezepa-Zabel nicht mitgehen, denn: "Allein das Silber ist 325 Euro wert." Ihre Bewertung: 600 bis 800 Euro. Wahnsinn!