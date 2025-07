"Bares für Rares": Als Experte die Geld-Forderung der Verkäuferin hört, wird er deutlich

Köln - Eine Verkäuferin bietet bei " Bares für Rares " ein echtes Premieren-Stück an. Mit der Forderung von 500 Euro ist der Experte jedoch so gar nicht einverstanden, wie er deutlich zum Ausdruck bringt!

Alles in Kürze

Das vorliegende Exemplar trägt die Nummer 16. "Schurwolle, handgewebt", schiebt Maier ergänzend hinterher. Doch was ist das kunterbunte Objekt tatsächlich wert? Batista wäre bereits mit 500 Euro glücklich. "Uns fehlt der Platz", begründet sie ihre Verkaufsabsicht. Als Maier den Wunschpreis hört, ist er entsetzt.

"Dieser Künstler war weltberühmt. Seine Werke hängen in allen großen Museen dieser Welt", führt der Experte weiter aus. Der Wandteppich vom Modell "Julia" wurde extra für die Loom-Art Collection Portugal in einer limitierten Anzahl von 36 Stück hergestellt.

"Du bist die Erste, die jemals hier war mit einem so bunten, modernen Teppich", zeigt sich Moderator Horst Lichter (63) völlig hin und weg von dem Objekt, das die Designerin Ines Batista in das Pulheimer Walzwerk bei Köln mitgebracht hat.

Für 710 Euro geht die kunstvolle Knüpferei an Händler Jan Cizek (49, r.). © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Kaum ist der Teppich im Verkaufsraum enthüllt, bekundet Wolfgang Pauritsch (53) auch schon sein Interesse daran. "Mir gefällt es. Ich möchte mit 150 Euro starten", erklärt der gebürtige Österreicher.

Starke Konkurrenz gibt es in Person von Julian Schmitz-Avila. Je länger sich der 38-Jährige das Objekt anschaut, desto mehr gefällt es ihm. Er schwärmt: "Ich find die Farben immer besser."

Kult-Händler Walter "Waldi" Lehnertz (58) findet den Teppich zwar "grottenhässlich", bietet aber ebenfalls mit. Allerdings schaut auch er ziemlich irritiert, als Schmitz-Avila mitteilt, dass er in dem Objekt den Kopf und die Nase von Kleopatra sehe.

Am Ende gucken sie alle in die Röhre, denn das Rennen macht ein ganz Anderer. Jan Cizek (49) wirft 710 Euro in den Ring und erhält dafür den Zuschlag. Die Traum-Expertise von Albert Maier wird damit doch deutlich verfehlt. Die Verkäuferin ist dennoch happy. Immerhin wurde ihr ursprünglicher Wunschpreis um 210 Euro übertroffen.

