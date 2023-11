"Bares für Rares": Als Horst Lichter nicht aufhört zu nerven, verliert Experte die Fassung

Köln - In der aktuellen Episode von " Bares für Rares " nervt Horst Lichter (61) seinen Experten Sven Deutschmanek bis aufs Blut. Der 47-Jährige verliert die Fassung und findet deutliche Worte!

Als der 47-Jährige verrät, dass es sich dabei um ein Reisespiel handelt, weil darin der Atlantik überquert werden muss, wird er erneut von dem ehemaligen TV-Koch unterbrochen. "Oh mein Gott. Ich werd' ganz kribbelig", schwärmt Lichter.

Lichter ist angesichts des Namens sofort Feuer und Flamme. "Das ist alt", wirft der Gastgeber ein und bekommt dabei so ein ganz bestimmtes Funkeln in den Augen. Sein Experte fordert ihn derweil auf, sich zu beruhigen ... Doch seine Bitte verpufft.

Es soll verkauft werden, da sich die beiden wünschen, dass es entweder wieder gespielt oder aber in einem Museum ausgestellt wird. "Mit Hindenburg und Zeppelin nach Amerika", lautet der Titel, wie Deutschmanek erklärt.

In der Montagsausgabe (20. November) der beliebten ZDF-Trödelshow sind unter anderem auch Diana und Florian Berks aus Dörentrup im Pulheimer Walzwerk zu Gast. Das Mutter-Sohn-Gespann hat ein altes Brettspiel mitgebracht.

Der Zeppelin LZ 129 "Hindenburg" wurde am 6. Mai 1937 bei der Landung in Lakehurst (USA) zerstört, als sich die Wasserstofffüllung entzündete. © -/Bundesarchiv/ZUMA Wire/dpa

"Kennst du 'Mensch ärgere mich nicht'"?, fragt er mit bestimmtem Tonfall in Richtung des Moderators und ergänzt vielsagend: "Das spielst du gerade!" Lichter reagiert verdutzt auf die verbale Attacke seines Sidekicks, hält fortan aber brav den Mund.

So kann Deutschmanek nicht nur endlich in aller Ruhe die Regeln des antiken Gesellschaftsspiels erläutern, sondern auch über das Datum seiner Produktion dozieren. Einen Hinweis liefert die "Hindenburg-Katastrophe".

Der berühmte Zeppelin wurde am 6. Mai 1937 bei der Landung in Lakehurst (USA) zerstört, als sich die Wasserstofffüllung entzündete. 36 Menschen kamen dabei ums Leben. Das Spiel verortet der Experte deshalb in das Jahr 1936.

Diana und Florian würden sich über 200 Euro für ihr Mitbringsel freuen. Der Experte hält einen Betrag zwischen 150 und 180 Euro für realistisch. Doch was sagen die Händler?

Die zeigen sich zwar begeistert von dem Hindenburg-Spiel, viel Geld wollen sie dafür allerdings nicht auf den Tisch legen. Am Ende gibt Esther Ollick (43) mit 110 Euro das höchste Gebot ab. Die Verkäufer stimmen dem Deal zu.