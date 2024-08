"Bares für Rares": Als Kandidatin die Wahrheit über ihr Objekt erfährt, ist sie fix und fertig!

Köln - Freud und Leid liegen bei " Bares für Rares " manchmal nah beieinander: Roswitha Rockstroh (75) wähnt sich im Besitz eines Originals, was sie in der Expertise erfährt, schockiert sie dann aber zutiefst!

Schnell korrigiert er sich: "Entschuldigung: Was haben wir denn da Schönes?" Die Verkäuferin aus Heiligenhaus hat ein Bronze-Emblem mitgebracht.

"Was haben wir denn da Geiles?", entfährt es ZDF-Moderator Horst Lichter (62) gleich zu Beginn.

Leider handelt es sich bei dem Mitbringsel um kein Original, sondern um einen Nachguss aus den 1970er Jahren. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Jahrelang war die Rentnerin davon ausgegangen, einen Original-Guss der Zuggesellschaft "Compagnie Internationale des Wagons-Lits" zu besitzen, dessen Wappen unter anderem auch den legendären Orient-Express zierte. Pustekuchen.

Nachdem sie einen Moment lang in sich gegangen war, entscheidet sich die Kandidatin, ihr Bronze-Emblem auch für 700 Euro weniger verkaufen zu wollen. Dies ist stets die Voraussetzung, um von Lichter die Händlerkarte zu erhalten.

Im Raum mit der nach Raritäten gierenden Käufer-Meute fällt allen aber gleich auf, dass es sich um eine Nachbildung handelt, denn am Schild würden die Bohrlöcher fehlen. Demnach war es also noch nie an einem Zug befestigt.

Interesse an dem "Prügel" zeigen Walter "Waldi" Lehnertz (57) und seine Kollegen aber dennoch. Am Ende erhält Fabian Kahl (32) den Zuschlag. Der Thüringer übertrifft die Expertise und legt tatsächlich 420 Euro für das Emblem auf den Tisch. Für Rockstroh ein halbwegs versöhnlicher Deal.

"Bares für Rares" läuft von montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.