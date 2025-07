"Bares für Rares"-Auktion eskaliert: Händler zahlen irre viel Geld für "hässliches Teil"

Köln - Ein nackter Narr sorgt bei " Bares für Rares " für mächtig Wind. Obwohl das Objekt niemandem so recht gefällt, kassieren die Verkäufer eine absolute Traumsumme!

Alles in Kürze

Urheber ist der Künstler Paul Rosanowski. Seine Bronzefigur "Der Narr" fertigte er 1920 in Berlin an. Bei dem vorliegenden Exemplar handelt es sich tatsächlich um eine Urfassung, denn im Gegensatz zu späteren Ausführungen ist der Protagonist völlig nackt. Sogar ein Gießerei-Stempel findet sich auf dem Objekt.

Während Lichter noch darüber nachdenkt, was sich der Künstler wohl bei seiner Arbeit gedacht haben mag, beginnt Expertin Bianca Berding bereits mit ihrem Loblied. "Das ist eine wirklich spannende Skulptur", schwärmt die 48-Jährige.

Als Horst Lichter (63) sieht, was Martina und Karl da ins Pulheimer Walzwerk bei Köln mitgebracht haben, ist er zunächst entsetzt. "Das ist nicht schön", stellt der Moderator fest, während er der Bronze-Skulptur angewidert ins Gesicht starrt.

Antiquitätenhändler Friedrich Häusser (72) sichert sich den Bronze-Nackedei für sage und schreibe 4400 Euro. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Die Begrüßung im Verhandlungsraum durch Daniel Meyer (52) fällt zunächst wenig vielversprechend aus. "Was ist denn das für ein hässliches Teil, also wirklich", platzt es spontan aus dem Trödelspezialisten heraus. "Sehr grotesk!"

Als sein Kollege Steve Mandel (71) mit 500 Euro startet, ist der 52-Jährige fassungslos und meint: "Wie kann man auf so was nur bieten?" Doch je länger er den Narren ansieht, desto mehr wird sein Interesse geweckt. Völlig unerwartet wirft er schließlich 800 Euro in den Raum.

Sehr zur Freude des Verkäuferpaares geht es genauso weiter. Friedrich Häusser erhöht auf 1200 Euro. Elke Velten-Tönnies (beide 72) kontert mit 2000 Euro. "Ihr seid ja alle verrückt. So viel Geld", schüttelt Meyer den Kopf … und bietet 2500 Euro.

Am Ende zieht er aber doch den Kürzeren: Häusser legt nämlich unglaubliche 4400 Euro für den nackten Narren auf den Tisch und erhält den Zuschlag. Martina und Karl können es kaum fassen. Sie hatten ihre Schmerzgrenze mit 2500 Euro angegeben.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.