"Bares für Rares"-Besuch wird zum Desaster: Murrende Verkäufer erleben bittere Enttäuschung

Köln - Wie im echten Leben gibt es auch bei " Bares für Rares " hin und wieder eine Enttäuschung. So auch für Sonja Hahne und Harald Herr, deren Objekt nicht so gut ankommt, wie gewünscht.

Das Paar aus Braunschweig ist mit großen Erwartungen in die beliebte ZDF-Show gekommen. Denn die beiden haben einen besonderen Plattenspieler mit märchenhaftem Namen in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln mitgebracht.

Elke Velten-Tönnies (71) sichert sich das Gerät für schlappe 200 Euro. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Was soll ich sagen? Bei so einer wunderbaren Musik in so einer sensationellen Qualität kann ich natürlich nicht fehlen", kommentiert er, aller an den Expertentisch zu Sven Deutschmanek (48) stößt.

Der Kunst- und Antiquitätenhändler erklärt den Kandidaten und dem früheren TV-Koch, wie es zu dem außergewöhnlichen Namen gekommen ist: "'Schneewittchensarg', weil wir hier oben diese Plexiglasabdeckung haben und Schneewittchen, gläserner Sarg, daher 'Schneewittchensarg'."

Das Gerät stamme aus dem Jahr 1962 und es sei eine Kombination aus Plattenspieler und Radio.

Sonja Hahne und ihr Lebensgefährte Harald Herr hätten für das Objekt gerne 1000 Euro, doch da kann Deutschmanek nicht zustimmen. "Ein realistischer Wert liegt hier bei 450 bis 600 Euro", erklärt der 48-Jährige.

Dennoch will das Paar es im Händlerraum versuchen, doch auch dort wird ihr Besuch zum reinsten Debakel. Denn das einzige und höchste Gebot kommt von Elke Velten-Tönnies (71), die 200 Euro für die Rarität auf den Tisch legen will.

"Da sind wir noch weit von der Expertise entfernt", greift Harald Herr ein, doch ein weiteres Gebot gibt es nicht.

Schlussendlich verkauft das unzufriedene Paar den "Schneewittschensarg" für die gebotenen 200 Euro. "Du wolltest den Plattenspieler ja nicht mehr mitnehmen", macht Herr seine Lebensgefährtin verantwortlich für den schmalen Betrag.

"Bares für Rares" läuft von montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.