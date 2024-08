Krasses Debakel bei "Bares für Rares": Verkäufer erleben Reinfall trotz Mega-Schätzung

Köln - Wer die Expertise bei " Bares für Rares " überstanden hat, kann meist gelassen in den Händlerraum gehen. Manchmal erlebt man jedoch eine bitterböse Überraschung. Das müssen dieses Mal zwei Verkäufer miterleben.

Anja Welteroth und Alwin Müller aus Eitorf wollen zehn Stühle bei "Bares für Rares" verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Anja Welteroth und Alwin Müller aus Eitorf kommen mit Designerstühlen in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln.

"Die gehören unserem Heimatverein und wurden uns von einem ortsansässigen Möbelhaus gespendet", erklären die beiden Verkäufer gegenüber Moderator Horst Lichter (62)

Doch da die Stühle optisch nicht in das alte Bauernhaus passen, sollen sie in der beliebten ZDF-Show Geld in die Vereinskasse bringen. "Leicht können wir uns nicht davon trennen", sagt Welteroth.

Experte Sven Deutschmanek (48) zeigt sich begeistert von den Stühlen. "Das sind Designerstühle von Gerd Lange, die von der Firma Thonet hergestellt wurden", erklärt er.

Die Möbel seien alle 1994 produziert worden, der Entwurf stamme aber aus den 70er Jahren. Das Besondere an den Stühlen mit dem Namen "Flex 2000" sei, dass sie aus Buche mit einer Kunststoffschale hergestellt wurden und damit stapelbar sind.