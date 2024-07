"Bares für Rares": Bizarres Objekt entfacht Streit unter den Händlern!

Doch woher kommt das Objekt? Die 28-Jährige erklärt, dass ihre Mutter das Stück in einem Juweliergeschäft eines Bekannten gefunden habe. Selbst abgeschlagen habe sie den Huf jedenfalls nicht.

Bei dem Gedanken allerdings schüttelt es den Moderator gewaltig. "Das heißt also, der ist abgemacht … Nach dem Ableben abgemacht … hoffentlich nachher … Ja natürlich!", ist sich der frühere TV-Koch sicher.

Tatsächlich will Lichter einfach nicht glauben, was da Verrücktes vor ihm auf dem Tisch lag: ein abgeschnittener, aber präparierter, Pferdehuf.

Experte Sven Deutschmanek (48) kontert: "Ja, was das ist, das siehst du ja".

"Wat is dat denn?", fragt der Moderator der beliebten ZDF-Show, Horst Lichter (62), erstaunt.

Ann Yerli (28) aus Aachen hat ein sehr bizarres Objekt in die heiligend Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln mitgebracht.

Im Händlerraum entfacht sein Streit aufgrund der Rarität. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Was denkt ihr denn, wofür das gedacht war?", will Deutschmanek in Lehrer-Manier von Lichter und der Kandidatin wissen, woraufhin die gelernte Verkäuferin vermutet, dass das Objekt eine Dose sei. Und tatsächlich kann der 48-Jährige diese Vermutung bestätigen: Es handelt sich um eine Schnupftabakdose.

Der Experte glaube jedoch, dass die Händler vor einer Herausforderung stehen, "denn für viele Leute wird das anstößig sein".

Auch deshalb erhofft sich die Aachenerin nur 20 Euro. Doch der Experte greift da etwas höher und schätzt das Objekt auf 200 Euro.

Im Händlerraum gehen die Meinungen bezüglich des Pferdehufs deutlich auseinander. Es kommt sogar so weit, dass ein Streit wegen des Objekts entbrennt!

Während Walter "Waldi" Lehnertz (57) und Susanne Steiger (41) der Meinung sind, dass es sich dabei nicht um einen echten Huf handelt, ist sich Julian Schmitz-Avila (37) sicher, dass das Objekt von einem Pferd stammt. "Warum sollte man diesen Aufwand betreiben?", pampt der 37-Jährige die beiden an.

Schlussendlich sichert sich Markus Wildhagen (58) die Rarität aber für 160 Euro.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.