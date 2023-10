Bares für Rares: Dachbodenfund soll in den Müll, zwei Buchstaben ändern alles!

Köln - Genau diese Geschichten machen den Reiz von " Bares für Rares " aus. Die Verkäuferin wollte ihren Dachbodenfund eigentlich schon entsorgen, in der Show beschert ihr der vermeintliche Müll dann eine vierstellige Summe!

Lichters Neugierde ist geweckt. Interessiert hakt er bei Maria nach: "Was steht denn da?" Die Verkäuferin zeigt auf die untere Ecke eines ihrer Mitbringsel und erklärt: "Da, dieses Gekritzel!"

Maria Fedder (58) aus Ahaus hat in der Samstagsausgabe der ZDF-Show (14. Oktober) drei übergroße Kunstwerke mit ins Walzwerk gebracht. Horst Lichter ist sofort hin und weg. "Mein Gott, was hast du denn hier alles mitgebracht?", fragt der 61-jährige Moderator zur Begrüßung.

Die Händler sind von den Großformaten begeistert und bieten sofort vierstellige Summen für den zufälligen Dachbodenfund. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Die 46-Jährige schreibt die Werke dem skandinavischen Künstler Per Kirkeby (†79) zu. "Hier haben wir Aquatinta-Radierungen", erläutert Berding. Sie datiert die Entstehung der Bilder in das Jahr 1989. Zudem seien sie auf 15 Stück limitiert.

Verkäuferin Maria wünscht sich 500 bis 600 Euro pro Bild. Die Expertin korrigiert den Wert sogar auf 2100 bis 2700 Euro nach oben. Immerhin werde der Künstler international gehandelt. Ein Wahnsinn, drohte den Werken doch bereits das jähe Ende.

Im Händlerraum ist die Begeisterung ebenfalls riesig. So riesig, dass Walter "Waldi" Lehnertz (56) ausnahmsweise mal nicht mit seinen traditionellen 80 Euro, sondern sogleich mit 1000 Euro in die Verhandlungen einsteigt.

Lange Bestand hat das allerdings Gebot nicht. In Windeseile schießt der Preis in die Höhe und sogar über die 2000-Euro-Marke hinaus. Am Ende erhält Benjamin Leo Leo den Zuschlag.

Als er Maria das Geld überreicht, fasst der 50-Jährige den erfolgreichen Deal noch einmal treffend zusammen: "Dann haben Sie jetzt 2500 Euro auf dem Dachboden gefunden!"

"Bares für Rares" läuft immer montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab in der Mediathek.