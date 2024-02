"Bares für Rares"-Duo will nur 200 Euro für Rekord-Objekt, ein Detail ändert alles!

Köln - Ein XXL-Objekt sorgt in der Dienstagsausgabe von " Bares für Rares " (6. Februar) für Staunen bei allen Beteiligten. Ein Detail macht Horst Lichter (62) baff: "Damit habe ich nicht gerechnet!"

Das Filmplakat, das Jana einst von ihrem Vater geschenkt bekam, zeigt den Kultfilm "Dangerous Minds - Wilde Gedanken" mit Hollywoods-Star Michelle Pfeiffer (65) aus dem Jahr 1995 und hing zu Werbezwecken an der Kino-Hauswand, was auch die Größe erklärt.

"Das ist mit Abstand das Größte, das wir je hatten!", merkte der Moderator beim Anblick des übergroßen Mitbringsels beeindruckt an und fügte hinzu: "Jetzt verstehe ich zum ersten Mal, dass man etwas weggeben möchte."

Jana und Daniel haben bei ihrem Auftritt im Rahmen der beliebten ZDF-Trödelshow etwas für Kino-Enthusiasten mit in das Pulheimer Walzwerk gebracht. Mit einer Größe von fünf mal drei Metern passt das Bild allerdings kaum in das TV-Studio.

Antiquitätenhändler Christian Vechtel (49, r.) ist bereit, satte 1150 Euro für das Werk von Plakatkünstler Willi Laschet (†89) zu bezahlen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Damit habe ich nicht gerechnet", entfährt es Lichter. Bleibt nur noch die Frage nach dem Wunschpreis der Noch-Eigentümer. Mit 200 Euro wären Jana und Daniel bereits zufrieden.

Doch weit gefehlt: Kümmel taxiert den Schätzpreis des großformatigen Werks tatsächlich auf sage und schreibe 1200 bis 1500 Euro. Die Studio-Gäste können ihr Glück kaum fassen und freuen sich riesig über die Traum-Expertise.

Im Händlerraum ist das Interesse an dem handgemalten Filmplakat ebenfalls enorm. Sarah Schreiber schwelgt sofort in Erinnerungen an den "coolen Film" mit dem Mega-Titellied "Gangsta's Paradise" von Rapper Coolio (†59).

Im Bieter-Gefecht muss sich die 37-Jährige aber ihrem Kollegen Christian Vechtel (49) beugen. Der Antiquitätenhändler legt immerhin 1150 Euro für das überdimensionierte Gemälde auf den Tisch. Wahnsinn!