"Bares für Rares": Ein-Euro-Fund entpuppt sich als echter Picasso - so viel ist er wert!

Köln - Diesen Tag wird Karin Ruhland (65) nicht so schnell vergessen. Nicht nur stellte sich ihr Ein-Euro-Flohmarkt-Fund bei " Bares für Rares " als echte Kostbarkeit heraus, sie lernte ganz nebenbei auch noch ihr großes Idol kennen!

Als Karin Ruhland (65, r.) bei "Bares für Rares" hört, was ihr Ein-Euro-Teller wert sein soll, ist sie völlig aus dem Häuschen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Ich find' den so toll. Das ist so ein toller Mann!", schwärmt die Verkäuferin kurz bevor sie in der Montagsausgabe mit ihrem Objekt die heiligen Hallen der Trödelshow im Pulheimer Walzwerk bei Köln betritt.

Gemeint ist natürlich Moderator Horst Lichter! Der 62-Jährige ist der Grund, warum sich Karin überhaupt für das Format beworben hat. Weil es aber eben nun mal zur Sendung dazugehört, hat sie auch ein Verkaufsobjekt mitgebracht - einen Teller.

Für die "Grabbelkisten"-Entdeckung hat die Erzieherin nach eigenen Angaben nur einen Euro hingelegt. Als Expertin Friederike Werner das hört, muss sie kräftig schlucken. Denn auf der Unterseite ist ein besonderer Künstler verewigt.

"Es handelt sich um einen sehr hübschen Keramikteller, der entworfen worden ist von Pablo Picasso", erklärt die 62-jährige Kunsthistorikerin. Lichter glaubt, sich verhört zu haben und hakt nach: "Ein echter Picasso-Teller, kein nachgemachter?"

Als die Expertin ein weiteres Mal die Echtheit bestätigt, kippt die Verkäuferin beinahe aus den Latschen. Doch was ist der Sensationsfund wert?