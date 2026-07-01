"Bares für Rares"-Gast aus Thüringen veräppelt Horst Lichter: Im Händlerraum zahlt er sogar Kaffeegeld
Köln - Eigentlich steht bei "Bares für Rares" die Rarität im Mittelpunkt, welche unter den Hammer kommen soll. Doch dieses Mal drückt der Verkäufer der Sendung seinen Stempel auf.
Bert Schreck (66) kommt mit einer antiken Menage aus Silber in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln.
Und der Rentner aus Gera, der zuvor als Verkäufer im Außendienst gearbeitet hat, ist von Beginn an zum Scherzen aufgelegt.
Denn als sich Moderator Horst Lichter (64) vorstellt, veräppelt der Gast den Entertainer. "Dein Name war?", will der 66-Jährige vom früheren TV-Koch wissen.
Lichter schaut zunächst sehr irritiert, doch dann löst der "Bares für Rares"-Gast den Fauxpas schnell auf. "Scherz", macht Bert, der früher Ultramarathons gelaufen und viele Jahre als Fallschirmspringer aktiv gewesen ist, klar.
Nach der kurzen Plauderei nimmt sich Experte Patrick Lessmann (51) dem mitgebrachten Stück an.
Der Sachverständige erkennt, dass die Menage aus 812er-Silber hergestellt worden sei. "Den Hersteller kann ich hier nicht auflösen", erklärt der 51-Jährige jedoch.
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"Bares für Rares"-Händler nutzt fünf Euro für die Kaffeekasse
Einordnen könne man die Rarität auf die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Zudem gehe er davon aus, dass es aus Deutschland komme.
"Ich bin hier irgendwo in der Zeit zwischen 1860 und 1870", so der Sachverständige.
Mit 300 Euro wäre der Rentner zufrieden, doch Lessmann geht noch etwas höher. Er schätzt die Menage sogar auf 400 bis 450 Euro.
Natürlich nimmt der Thüringer die Händlerkarte von Horst Lichter entgegen. Dieser ist sich auch sicher, dass der Verkäufer Erfolg haben wird. "Du bist so schlagfertig, du kriegst das schon geregelt", verdeutlicht der Gastgeber.
Vor allem Walter "Waldi" Lehnertz (59) und Julian Schmitz-Avila (39) sind angetan von der Menage und treiben den Preis in die Höhe.
Schlussendlich bekommt "Waldi" den Zuschlag für 380 Euro. Als der 59-Jährige dem Verkäufer das Geld überreicht, steckt ihm Bert jedoch fünf Euro in die Hand.
"Dann holst du dir mal einen Kaffee bei euch", erklärt der Rentner und sorgt für Begeisterung bei Lehnertz. "Jetzt krieg ich auch mal einen Kaffee ausgegeben", so der Händler, der ausführt: "Ihr geht in meine Kaffeekasse."
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares