"Bares für Rares"-Experte holt Kandidaten "auf den Boden der Tatsachen", der bricht direkt ab

Köln - Die Ansichten gehen bei " Bares für Rares " auseinander: Ein Kandidat fordert einen exorbitanten Wunschpreis, was dem Experten nicht gefällt. Es folgen klare Worte, der mögliche Verkäufer wiederum bricht den Auftritt ab!

Peter Timpe (59) aus Bielefeld möchte einen sakralen Kunstschatz bei "Bares für Rares" verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Peter Timpe (59) aus Bielefeld ist in die beliebte ZDF-Trödelshow gekommen, um einen sakralen Kunstschatz zu veräußern. "Ich habe einen schönen, antiken Altar mitgebracht. Der hat damals so um die 1000 Mark gekostet", verrät der Kandidat, der seit 35 Jahren im Besitz des Gottestisches ist.

Er habe das Objekt anschließend restauriert und jetzt wolle er sich überraschen lassen, wie der Experte den Wert der Rarität beurteile.

Moderator Horst Lichter (62) will unbedingt wissen, was der Bielefelder all die Jahre mit dem Altar angefangen hat. "Der hat eingelagert und zerlegt bei mir im Lager gestanden", erklärt der Tischdesigner.

Der frühere TV-Koch ist überrascht, dass Timpe den Weg in die heiligen Trödelhallen gefunden hat, denn "dann hätte ich gedacht, sie als innovativer Möbeldesigner haben schon eine neue Idee, machen hieraus zwölf neue Tische und verkaufen die an sehr wohlhabende Menschen".