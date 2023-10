"Bares für Rares"-Experte liegt total daneben, muffige Bücher sorgen für Sensationspreis

Doch was sind die Objekte wert? Der Experte taxiert den Schätzpreis auf 600 bis 800 Euro und liegt damit unter der erhofften Summe der Verkäuferin. "1000 Euro wären sehr schön", hatte Maren kurz zuvor noch verlauten lassen.

In den vier Büchern befinden sich etliche bunte Mustermotive, die der 47-Jährige als nicht viel weniger als den "Heiligen Gral für Sammler" bezeichnet. Deutschmanek nennt die Objekte deshalb "ein außerordentlich sensationelles Konvolut".

Als Moderator Horst Lichter (61) und sein Experte Sven Deutschmanek (47) die Objekte in der Montagsausgabe der ZDF-Show am 2. Oktober zum ersten Mal unter die Lupe nehmen, fällt ihnen als Erstes der Geruch auf: "Wow, das ist alt!"

Händler Friedrich Häusser (70, r.) übergibt die Traumsumme von 2800 Euro an Verkäuferin Maren-Alice Dietrich (61). © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Kaum hat sie den Raum verlassen, bricht es aus Lichter heraus: "Das war einer meiner Highlight-Fälle", so der 61-Jährige. Dem kann Deutschmanek nur zustimmen: "Geil, absolut geil!" Das letzte Wort haben jedoch bekanntlich die Händler.

Doch auch die zeigen sich restlos begeistert von den Unikaten. "Ich flippe aus", ruft Esther Ollich (43), als sie die Musterbücher erblickt. Das erste Gebot fällt dennoch verhalten aus. Friedrich Häusser (70) startet mit 600 Euro.

Im Bieter-Duell mit Christian Vechtel (48) schießt der Preis anschließend jedoch schnell in die Höhe.

Zwischenzeitlich steigt auch Fabian Kahl (32) mit ein, obwohl er den Wert der Bücher nur "schwer einschätzen" kann.

Sehr zur Freude von Verkäuferin Maren bieten sich die Händler in der Folge in einen regelrechten Rausch. Für unglaubliche 2800 Euro - also etwa den vierfachen Expertenpreis - erhält Häusser den Zuschlag.

"Ich habe so viel gesehen, aber ich finde, das ist etwas ganz, ganz Besonderes", freute sich der 70-Jährige nach seinem sensationellen Coup. Die Experten-Meinung hat eben nicht immer etwas zu heißen.