"Bares für Rares"-Kandidat fordert 1000 Euro, Experte entlarvt dreiste Täuschung

Ralf möchte bei "Bares für Rares" eine knapp 100 Jahre alte Damenbüste aus Keramik verkaufen und hofft auf 1000 Euro. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Wir haben uns auseinandergelebt", witzelt Ralf auf die Frage von Horst Lichter (63), warum er die attraktive Frau mit dem makellosen Aussehen überhaupt loswerden will. Erstanden hatte er sie einst auf einem Antikmarkt in Paris (Frankreich).

Beim Material tippt der Moderator auf "Bronze oder Keramik", liegt damit allerdings völlig daneben. Die Schönheit wurde aus Keramik gefertigt. Und zwar von Affortunato Gory, wie Experte Albert Maier weiß: "Ein Künstler aus Florenz, der später nach Paris gesiedelt ist."

Eine Sache macht ihn jedoch stutzig: "Was mich erstaunt ist, dass Sie diese Büste in Paris gekauft haben", so der 75-Jährige. Das Etikett mit dem Hinweis "Galerie Francaise Art Decorative" deute zwar auf eine Herstellung in Frankreich hin, den Tatsachen entspreche das aber nicht.

Anschließend lässt Maier den Schwindel auffliegen und betont: "Das ist ein Produkt aus Köln!" Lichter ist baff. "Ach um die Ecke kommt das Mädchen?", hakt er ungläubig nach. "Die haben das mit der französischen Aufschrift gemacht, damit man das Ding international besser verkaufen konnte", klärt der Experte auf.

Der Wunschpreis von 1000 Euro ist damit schnell Geschichte. Maier taxiert den Wert der Mogelpackung auf 500 bis 600 Euro. "Dekorativ und gut verkäuflich" sei die Büste allemal. Verkäufer Ralf nimmt die Halbierung des Werts gelassen. Die holde Dame soll trotzdem weg!