"Bares für Rares": Sturer Verkäufer zettelt Streit mit Experten an

Köln - So etwas kommt bei " Bares für Rares " nicht oft vor: Normalerweise überzeugen die Experten Moderator Horst Lichter (62) und die Verkäufer mit ihrem großen Fachwissen vom Wert der Raritäten. Dieses Mal jedoch eskaliert die ganze Situation.

Bernd König aus Lohmar möchte bei "Bares für Rares" ein ganz besonderes Objekt loswerden. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Bernd König aus Lohmar hat ein ganz besonderes Bild in die heiligen Trödelhallen im Pulheimer Walzwerk bei Köln mitgebracht.

"Wie kommst du an dieses doch sehr außergewöhnliche Bild?", will der frühere TV-Koch von seinem Gast wissen.

"Das ist ein Original von Professor Ernst Fuchs", fängt der Verkäufer an zu erzählen und führt aus: "Den habe ich mal ausgestellt. Ich habe eine Galerie geleitet in einem großen Warenhaus in Köln. Er persönlich war auch anwesend und hat mir drei Originale dagelassen zur Herstellung eines Plakats."

"Die Provenienz [Herkunft, Anm. d. Red.] ist nun mal geklärt. Exzellent, aus erster Hand", so der Moderator, der sich anschließend an Experte Albert Maier (74) wendet und weitere Informationen von dem Kunst- und Antiquitätenhändler haben möchte.

Doch der 74-Jährige ist nicht wirklich angetan von dem Gemälde, denn er vermisse die Signatur des weltberühmten Künstlers.