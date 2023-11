"Bares für Rares"-Expertin prüft geheimnisvollen Ring und warnt: "Sehr giftig!"

Köln - Ein antiker Ring sorgt in der Freitagsausgabe (3. November) von " Bares für Rares " für Aufsehen - und Gefahr? Mit einer Warnung seitens der Expertin hat wohl niemand gerechnet!

Die Schwestern Andrea und Martina (v.l.) wollen bei "Bares für Rares" einen antiken Ring ihrer Mutter verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Schmuckstücke zählen in der beliebten ZDF-Trödelshow zu den absoluten Dauerbrennern. Doch offenbar hatte Expertin Wandela Horz (53) schon länger nichts wirklich in die Jahre Gekommenes mehr in den Händen.



"Ich hätte gerne mal was richtig Altes", wünscht sich die 53-Jährigen von Moderator Horst Lichter. Prompt öffnet der 61-Jährige den Geschenkesack und bittet die Schwestern Andrea und Martina ins TV-Studio im Pulheimer Walzwerk.

Das Duo aus Marburg und Düsseldorf hat ein Erbstück ihrer Mutter mitgebracht. "Das ist eine Malachit-Gemme", erklären sie. Ihr Wissen bezogen die beiden von einem Kaufbeleg, wie sie verraten. Allerdings fehlt darauf eine spannende Information.

Horz weiß ganz offensichtlich mehr und erklärt geradezu mystisch: "Das hier ist eine geheimnisvolle und gefährliche Schönheit." Besonders interessant: der Malachit in der Mitte des Rings, eingefasst mit Diamanten.

Auf dem Stein ist zudem die "Darstellung einer Dame" zu erkennen, die nicht genauer identifiziert werden kann. "Die Kamee ist stark abgetragen", erklärt die Expertin, doch gerade das mache den Ring so geheimnisvoll.