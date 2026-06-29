"Bares für Rares"-Gast aus Thüringen veräppelt Horst Lichter: Im Händlerraum zahlt er sogar Kaffeegeld

Köln - Eigentlich steht bei " Bares für Rares " die Rarität im Mittelpunkt, welche unter den Hammer kommen soll. Doch dieses Mal drückt der Verkäufer der Sendung seinen Stempel auf.

Bert Schreck (66, l.) veräppelt bei der Begrüßung Moderator Horst Lichter (64). © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Bert Schreck (66) kommt mit einer antiken Menage aus Silber in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln.

Und der Rentner aus Gera, der zuvor als Verkäufer im Außendienst gearbeitet hat, ist von Beginn an zum Scherzen aufgelegt.

Denn als sich Moderator Horst Lichter (64) vorstellt, veräppelt der Gast den Entertainer. "Dein Name war?", will der 66-Jährige vom früheren TV-Koch wissen.

Lichter schaut zunächst sehr irritiert, doch dann löst der "Bares für Rares"-Gast den Fauxpas schnell auf. "Scherz", macht Bert, der früher Ultramarathons gelaufen und viele Jahre als Fallschirmspringer aktiv gewesen ist, klar.

Nach der kurzen Plauderei nimmt sich Experte Patrick Lessmann (51) dem mitgebrachten Stück an.

Der Sachverständige erkennt, dass die Menage aus 812er-Silber hergestellt worden sei. "Den Hersteller kann ich hier nicht auflösen", erklärt der 51-Jährige jedoch.