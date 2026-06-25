Wunschpreis im fünfstelligen Bereich: Im "Bares für Rares"-Händlerraum überschlagen sich dann die Ereignisse

Köln - Schon der Wunschpreis sorgt für große Augen bei " Bares für Rares ". Auch die Expertise haut alle aus den Socken - doch der Besuch im Händlerraum setzt dem Ganzen die Krone auf.

Thomas Schmelzer (67) hat ein außergewöhnliches Erbstück mit zu "Bares für Rares" gebracht. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Wow, die ist aber schwer", staunt Moderator Horst Lichter (64), als Expertin Heide Rezepa-Zabel (60) ihm die mitgebrachte Tasche in die Hände legt.

Die Rarität gehört Thomas Schmelzer (67) aus Schweinfurt, der das Schmuckstück von seiner Tante geerbt habe. Diese wiederum habe die Tasche in den 1950er-Jahren erhalten und sie seither in einer Schachtel aufbewahrt.

Wie die Sachverständige weiß, sei das goldene Täschchen für "kleines Gepäck wie Zigarettenetui oder Geldscheine" benutzt worden.

"Das ist eine unglaubliche Handwerkskunst", erkennt die 60-Jährige zudem. Denn die Rarität bestehe aus 10.000 bis 15.000 Ösen, die "einzeln verlötet wurden".

Hergestellt worden sei die Tasche in der Zeit zwischen 1925 und 1935.

Damals habe eine Arbeiterin für etwa 500 Ösen rund eine Stunde gebraucht, sodass sich die gesamte Herstellungszeit auf ungefähr drei Tage summiert haben dürfte, schätzt die Sachverständige.