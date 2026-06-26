Preisexplosion bei "Bares für Rares": Dabei wollten die Verkäuferinnen doch nur 200 Euro

Köln - Ein unscheinbarer brauner Kasten sorgt bei " Bares für Rares " für mächtig Aufsehen und beschert den Verkäuferinnen mal eben den vierfachen Wunschpreis.

Katharina und Teresa wollen bei "Bares für Rares" unbedingt ein über 200 Kilogramm schweres Familienerbstück loswerden. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Katharina und Teresa haben einen Familienschatz mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht. Es handelt sich dabei um ein Erbstück ihrer Großeltern. Und eines steht für die Schwestern schon vorher fest: Mit nach Hause nehmen sie ihr Objekt aus Stahl und Bronze garantiert nicht mehr.

Die beiden haben einen Tresor mit in die ZDF-Sendung geschleppt, der über 200 Kilogramm auf die Waage bringt. "Ich suche genau so etwas, kann auch doppelt so groß sein", schwärmt Horst Lichter (64). Mitbieten darf der Moderator allerdings nicht.

Seinen Experten Sven Deutschmanek (49) stellte das Objekt derweil vor ein ganz anderes Problem. Laut eigener Aussage sei er anfänglich "zu dämlich" gewesen, "den auf- und zuzumachen". Seine Erkenntnis: "Man muss schon ein bisschen Kraft aufwenden."

Gefertigt wurde der Safe von der Firma Milner im England des 19. Jahrhunderts. Schon damals war das Unternehmen für seinen exzellenten Feuerschutz bekannt. Außerdem doziert der Experte, dass Tresore bereits seit der Antike genutzt wurden.