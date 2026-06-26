Preisexplosion bei "Bares für Rares": Dabei wollten die Verkäuferinnen doch nur 200 Euro
Köln - Ein unscheinbarer brauner Kasten sorgt bei "Bares für Rares" für mächtig Aufsehen und beschert den Verkäuferinnen mal eben den vierfachen Wunschpreis.
Katharina und Teresa haben einen Familienschatz mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht. Es handelt sich dabei um ein Erbstück ihrer Großeltern. Und eines steht für die Schwestern schon vorher fest: Mit nach Hause nehmen sie ihr Objekt aus Stahl und Bronze garantiert nicht mehr.
Die beiden haben einen Tresor mit in die ZDF-Sendung geschleppt, der über 200 Kilogramm auf die Waage bringt. "Ich suche genau so etwas, kann auch doppelt so groß sein", schwärmt Horst Lichter (64). Mitbieten darf der Moderator allerdings nicht.
Seinen Experten Sven Deutschmanek (49) stellte das Objekt derweil vor ein ganz anderes Problem. Laut eigener Aussage sei er anfänglich "zu dämlich" gewesen, "den auf- und zuzumachen". Seine Erkenntnis: "Man muss schon ein bisschen Kraft aufwenden."
Gefertigt wurde der Safe von der Firma Milner im England des 19. Jahrhunderts. Schon damals war das Unternehmen für seinen exzellenten Feuerschutz bekannt. Außerdem doziert der Experte, dass Tresore bereits seit der Antike genutzt wurden.
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"Bares für Rares"-Händler scherzt: "Jetzt macht's wieder Sinn, zu sparen!"
Lichter erkundigt sich bei seinen Gästen nach dem Wunschpreis. Katharina und Teresa zeigen sich bescheiden und hoffen auf 200 Euro. Deutschmanek hält sogar 300 bis 400 Euro für möglich, denn das massive Teil sei "wunderschön".
Überglücklich angesichts dieser hervorragenden Expertise geht es für die Schwestern anschließend weiter in den Händlerraum. Dort ist das Interesse sofort geweckt. "Ein Schätzchen für die Schätzchen", jubelt Susanne Steiger (43).
Ihr Kollege Julian Schmitz-Avila (39) steckt gleich mal seine Besitzansprüche ab und erklärt: "Ich hab ein Riesenfaible für alte Tresore." Das spiegelt sich auch in seinem Startgebot wider. Mit 400 Euro egalisiert er auf Anhieb Deutschmaneks Obergrenze.
Das Geschäft lässt sich der 39-Jährige auch bis zum Schluss nicht mehr vermiesen. Für satte 720 Euro erhält er den Zuschlag und scherzt: "Jetzt macht's wieder Sinn, zu sparen." Auch Katharina und Teresa sind happy. Sie haben völlig unerwartet fast das Vierfache ihres Wunschpreises abgeräumt.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares