"Bares für Rares"-Gast hat hohe Erwartungen: Trotz Händlerkarte folgt der Abbruch
Köln - Bei "Bares für Rares" steht ein legendäres Spiel zum Verkauf. Der Gast hat hohe Erwartungen, die nicht erfüllt werden. Es folgt der Abbruch.
"Oh mein Gott im Himmel", kann Moderator Horst Lichter (64) nicht fassen, was er auf dem Auktionstisch vorfindet. Allerdings muss der frühere TV-Koch gestehen, dass er gedacht habe, dass es das Spiel nur für den Computer gebe.
Denn Oli Hobsch (54) aus Marburg hat eine besondere Edition von "Die Siedler von Catan" im Gepäck.
Für 250 Euro habe der Verkaufsberater das Kosmos-Spiel im Jahr 2006 gekauft. Er finde die Sonderausgabe von 2002 zwar beeindruckend, aber er habe sie für zu wertvoll gehalten, um tatsächlich damit zu spielen.
Wie Experte Detlev Kümmel (58) weiß, handele es sich um eine streng limitierte 3D-Edition mit handbemalten Figuren und Landschaftselementen, die auf Entwürfen des Erfinders Klaus Teuber basieren.
Vor allem die Tatsache, dass das Spiel noch in der Originalverpackung sei, sei beeindruckend.
Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!
"Bares für Rares": Schätzung des Experten liegt deutlich unterm Wunschpreis
Zudem seien von der Sonderedition lediglich 2500 Exemplare produziert worden. Eine weitere Besonderheit sei, dass es die Erweiterung "Städte & Ritter" enthalte, weshalb man online bereit sei, beachtliche Preise zu zahlen.
Das ist auch der Grund, warum der Verkaufsberater aus Marburg stolze 1600 Euro für seine Sonderedition von "Die Siedler von Catan" haben möchte.
Allerdings wird die Erwartungshaltung des Gastes bereits von Experte Detlev Kümmel getrübt. Denn nach Ansicht des Sachverständigen könne man lediglich 600 bis 1000 Euro dafür bekommen.
Dennoch möchte es Oli versuchen und nimmt die Händlerkarte an.
Aber auch im Händlerraum hält man den Wunschpreis für übertrieben. Zwar bekennt sich Julian Schmitz-Avila (39) als großer Fan des Spiels, ist aber nicht bereit, mehr als 400 Euro zu bezahlen.
Für den 54-jährigen Marburger allerdings deutlich zu wenig, sodass er keinen Deal eingehen will und den Auftritt abbricht.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares