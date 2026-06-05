"Bares für Rares"-Gast hat hohe Erwartungen: Trotz Händlerkarte folgt der Abbruch

Köln - Bei " Bares für Rares " steht ein legendäres Spiel zum Verkauf. Der Gast hat hohe Erwartungen, die nicht erfüllt werden. Es folgt der Abbruch.

Oli Hobsch (54, r.) hat bei "Bares für Rares" hohe Erwartungen an sein Objekt. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Oh mein Gott im Himmel", kann Moderator Horst Lichter (64) nicht fassen, was er auf dem Auktionstisch vorfindet. Allerdings muss der frühere TV-Koch gestehen, dass er gedacht habe, dass es das Spiel nur für den Computer gebe.

Denn Oli Hobsch (54) aus Marburg hat eine besondere Edition von "Die Siedler von Catan" im Gepäck.

Für 250 Euro habe der Verkaufsberater das Kosmos-Spiel im Jahr 2006 gekauft. Er finde die Sonderausgabe von 2002 zwar beeindruckend, aber er habe sie für zu wertvoll gehalten, um tatsächlich damit zu spielen.

Wie Experte Detlev Kümmel (58) weiß, handele es sich um eine streng limitierte 3D-Edition mit handbemalten Figuren und Landschaftselementen, die auf Entwürfen des Erfinders Klaus Teuber basieren.

Vor allem die Tatsache, dass das Spiel noch in der Originalverpackung sei, sei beeindruckend.