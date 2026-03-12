"Bares für Rares"-Gast Lothar will Erbstück der Ex verhökern, dann erfährt er, was es wirklich wert ist

Köln - Ein Erbstück seiner Ex-Frau verstaubte 20 Jahre lang im Keller. Jetzt will Lothar es bei " Bares für Rares " verhökern, ohne den Wert zu kennen. Was er dann in der ZDF-Show erfährt, macht ihn sprachlos!

"Bares für Rares"-Verkäufer Lothar aus Hilden kann nicht glauben, wie viel das Erbstück seiner Ex-Frau wert sein soll. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Da hast du ja mal was richtig Heftiges mitgebracht", begrüßt Moderator Horst Lichter (64) seinen Studio-Gast in den heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerkes. Vor ihm auf dem Tisch steht eine Bronzefigur, die eine wilde Szene darstellt.

Wie Lothar berichtet, sei das massive Objekt erst kürzlich im Rahmen eines Umzugs wieder aufgetaucht. Ursprünglich stamme es aus dem Besitz der Großmutter seiner früheren Gattin. "Sie mag das nicht, ich kann es nicht gebrauchen", erklärt er die Verkaufsabsicht.

Expertin Friederike Werner (64) erkennt "eine Tierkampfszene". Konkret wird ein Hirte mit seinem Hund dargestellt, der von einem Panther attackiert wird. Die Arbeit gehe auf einen Entwurf von Julius Franz aus dem Jahr 1851 zurück.

Was die Sachverständige außerdem noch weiß: "Das ist eine königliche Auftragsarbeit von König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen." Das lebensgroße Modell aus Gips habe man damals in London bewundern können.

Auf die Frage nach seinem Wunschpreis reagiert Lothar ratlos: "Vielleicht 800 Euro?", überlegt er. Lichter nennt die Summe "ein wenig bescheiden". Seine Expertin sieht das genauso: Für Werner sind sogar bis zu 2500 Euro drin. Lothar ist fassungslos.