"Bares für Rares"-Gast Lothar will Erbstück der Ex verhökern, dann erfährt er, was es wirklich wert ist
Köln - Ein Erbstück seiner Ex-Frau verstaubte 20 Jahre lang im Keller. Jetzt will Lothar es bei "Bares für Rares" verhökern, ohne den Wert zu kennen. Was er dann in der ZDF-Show erfährt, macht ihn sprachlos!
"Da hast du ja mal was richtig Heftiges mitgebracht", begrüßt Moderator Horst Lichter (64) seinen Studio-Gast in den heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerkes. Vor ihm auf dem Tisch steht eine Bronzefigur, die eine wilde Szene darstellt.
Wie Lothar berichtet, sei das massive Objekt erst kürzlich im Rahmen eines Umzugs wieder aufgetaucht. Ursprünglich stamme es aus dem Besitz der Großmutter seiner früheren Gattin. "Sie mag das nicht, ich kann es nicht gebrauchen", erklärt er die Verkaufsabsicht.
Expertin Friederike Werner (64) erkennt "eine Tierkampfszene". Konkret wird ein Hirte mit seinem Hund dargestellt, der von einem Panther attackiert wird. Die Arbeit gehe auf einen Entwurf von Julius Franz aus dem Jahr 1851 zurück.
Was die Sachverständige außerdem noch weiß: "Das ist eine königliche Auftragsarbeit von König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen." Das lebensgroße Modell aus Gips habe man damals in London bewundern können.
Auf die Frage nach seinem Wunschpreis reagiert Lothar ratlos: "Vielleicht 800 Euro?", überlegt er. Lichter nennt die Summe "ein wenig bescheiden". Seine Expertin sieht das genauso: Für Werner sind sogar bis zu 2500 Euro drin. Lothar ist fassungslos.
Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!
"Bares für Rares"-Händler Fabian Kahl geht volles Risiko – und gewinnt
Mehr als ein "Wow!" bekommt der Trödelshow-Kandidat aus Hilden (NRW) zunächst nicht heraus. Erst auf dem Weg zum Händlerraum findet er seine Sprache wieder und erklärt restlos begeistert: "Die Expertise war Wahnsinn!"
Auch die potenziellen Käufer sind hin und weg. "Tolle Figur", attestiert Fabian Kahl (34). Seine Kollegin Sarah Schreiber (39) ruft nur: "Wow! Wow! Wow!" Und auch Walter Lehnertz (59) bekundet sein Interesse: "Alt, aber wirklich megastark."
Das Einstiegsgebot liegt bei 500 Euro. Anschließend fliegen die Zahlen nur so durch den Raum. Entsprechend schnell ist die 1000-Euro-Marke auch geknackt. Für 1400 Euro fragt Kahl den Verkäufer ganz frech: "Sollen wir das machen?" Doch Schreiber hat etwas dagegen und erhöht.
Um seine Konkurrenten loszuwerden, wagt der Thüringer schließlich einen gewaltigen Schritt: "Zähne zusammen und durch: 2500 Euro!" Der Kniff funktioniert: Kahl erhält den Zuschlag und Lothar etwas mehr als den dreifachen Wunschpreis.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares