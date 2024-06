"Bares für Rares"-Händler irritiert: Seniorin schockt mit unerwarteter Aktion

Rosemarie Knierim-Rohde (73) möchte bei "Bares für Rares" ein Geschenk ihrer Nachbarin verkaufen, das ihr nicht mehr gefällt. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (62) erklärt Rosemarie Knierim-Rohde (73), dass ihr das Schmuckstück einst von einer Nachbarin geschenkt wurde. Deren Mann habe den Ring entworfen und handgefertigt. Ein absolutes Unikat also.

Heide Rezepa-Zabel ist sofort schwer begeistert von dem Objekt. "Ich sehe deutlich, dass der Ring von einem Goldschmied gearbeitet wurde", erklärt die Expertin. Auch Lichter will mitreden: "Und ich sehe jede Menge Brillanten!"

Dies kann die 58-jährige Kunsthistorikerin ohne Zweifel bestätigen. Auch die Reinheit der Steine, die in unterschiedlicher Größe vertreten sind, stuft sie als "sehr gut" ein.

Nur der Besitzerin gefällt der 750er-Goldring eben überhaupt nicht. "Zu verspielt", betont Rosemarie. Deshalb will sie ihn unbedingt loswerden. Ein Juwelier habe ihr bereits 2000 Euro geboten. Weil dieser den Ring jedoch zerlegen wollte, lehnte die 73-Jährige ab.

In der ZDF-Trödelshow möchte die Rentnerin nun dieselbe Summe erzielen. Doch was sagt die Expertin dazu? Rezepa-Zabel hat an dem Klunker wenig auszusetzen und hält den aufgerufenen Wunschpreis daher durchaus für realistisch.