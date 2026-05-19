"Bares für Rares"-Händler machen sich über Objekte lustig, dann kippt die Stimmung
Köln - Premiere bei "Bares für Rares": Was Uschi und Edmund mitgebracht haben, gab es in der ZDF-Sendung noch nie. Die Expertise ist überwältigend, doch im Händlerraum wird mehr gelacht als gezahlt.
"Ich werd' verrückt, das hatten wir noch nie", jubelt Horst Lichter (64), als er die extravaganten Krawatten seiner Gäste aus Bremerhaven erblickt. Die Objekte stammen aus der eigenen Boutique für exklusive Wäsche, wie die Verkäuferin verrät.
Seit der Schließung des Geschäfts lagen die Herren-Accessoires "Jahrzehnte im Schrank". Experte Detlev Kümmel datiert die Herstellung in die 1960er- bis 1970er-Jahre. Fünf Exemplare aus Filz und dünnen Metallplatten stammen von Designer Pierre Cardin.
Den Zustand der Retro-Krawatten beurteilt der 58-Jährige als gut, "wenn auch nicht mehr ganz neuwertig". Lichter erkundigt sich nach dem Wunschpreis: Edmund und seine Gattin hoffen lediglich auf "einen Hunni" für ihre Sammlung.
Kümmel schüttelt den Kopf. Damit ist er überhaupt nicht einverstanden. Sein Schätzpreis: 500 bis 600 Euro. "Boah. Das haut mich echt um!", platzt es aus Lichter heraus. Und auch die Verkäufer haben "damit überhaupt nicht gerechnet".
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"Bares für Rares"-Händler bremst gute Laune aus: "Gefallen mir nicht!"
Im Verhandlungsraum müssen die Krawatten von Daniel Meyer (52) und David Suppes (37) sofort Probe getragen werden - zur großen Belustigung der Kollegen. Lisa Nüdling krümmt sich vor Lachen und gluckst: "Das ist so großartig!"
Süffisant schiebt die 46-Jährige noch hinterher: "Das ist immer ein ganz spezieller Typ Mann, der so was trägt." Meyer gesteht, derlei Krawatten in seinem Händler-Leben noch nie gesehen zu haben. Kollege Suppes nennt sie gar "ein Stück Zeitgeschichte".
Im Preis schlägt sich die Begeisterung der potenziellen Käufer allerdings nicht nieder. Wolfgang Pauritsch (54) eröffnet die Auktion mit 60 Euro. Alle bieten fleißig mit - außer Benjamin Leo Leo. "Sie gefallen mir nicht", stellt er ehrlich klar.
Nach dieser vernichtenden Aussage ist auch sofort die Luft raus. Über Meyers 200-Euro-Gebot geht keiner mehr drüber. Obwohl die Expertise damit deutlich verfehlt ist, zeigen sich Uschi und Edmund zufrieden. Sie stimmen dem Deal zu.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares