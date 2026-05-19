"Bares für Rares"-Händler machen sich über Objekte lustig, dann kippt die Stimmung

Köln - Premiere bei " Bares für Rares ": Was Uschi und Edmund mitgebracht haben, gab es in der ZDF-Sendung noch nie. Die Expertise ist überwältigend, doch im Händlerraum wird mehr gelacht als gezahlt.

Uschi und Edmund aus Bremerhaven wollen bei "Bares für Rares" eine kleine Sammlung an Retro-Krawatten loswerden. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Ich werd' verrückt, das hatten wir noch nie", jubelt Horst Lichter (64), als er die extravaganten Krawatten seiner Gäste aus Bremerhaven erblickt. Die Objekte stammen aus der eigenen Boutique für exklusive Wäsche, wie die Verkäuferin verrät.

Seit der Schließung des Geschäfts lagen die Herren-Accessoires "Jahrzehnte im Schrank". Experte Detlev Kümmel datiert die Herstellung in die 1960er- bis 1970er-Jahre. Fünf Exemplare aus Filz und dünnen Metallplatten stammen von Designer Pierre Cardin.

Den Zustand der Retro-Krawatten beurteilt der 58-Jährige als gut, "wenn auch nicht mehr ganz neuwertig". Lichter erkundigt sich nach dem Wunschpreis: Edmund und seine Gattin hoffen lediglich auf "einen Hunni" für ihre Sammlung.

Kümmel schüttelt den Kopf. Damit ist er überhaupt nicht einverstanden. Sein Schätzpreis: 500 bis 600 Euro. "Boah. Das haut mich echt um!", platzt es aus Lichter heraus. Und auch die Verkäufer haben "damit überhaupt nicht gerechnet".