Gefühlschaos bei "Bares für Rares": Erst von Lichter angemotzt, dann fett abkassiert
Köln - Marcel möchte bei "Bares für Rares" ein paar "Star Wars"-Zeichnungen zu Geld machen. Horst Lichter (64) steht zunächst auf dem Schlauch, dann meckert er seinen Gast auch noch an. Am Ende wartet ein Top-Deal.
"Das ist Star Trek oder so?", wendet sich der ZDF-Moderator an Annika Raßbach (45). Die Expertin reagiert gespielt verletzt: "Ach! Mein Herz!" Als der ehemalige TV-Koch dann auch noch "Raumschiff Enterprise" rät, löst sie energisch auf: "STAR WARS!"
Eine Verwechslung beider Reihen gilt unter Sci-Fi-Fans als Super-GAU. Marcel nimmt es mit Humor und verrät, die Zeichnungen für 50 Euro auf einem Flohmarkt erstanden zu haben. Lichter reagiert pikiert: "Warum gibst du es dann weg, Mensch?!"
Mit diesem offensiven Vorwurf hat der Verkäufer nicht gerechnet. Die Zeichnungen lägen "leider nur zu Hause rum", lautet seine Rechtfertigung. Andere "Star Wars"-Jünger wüssten das Portfolio sicher mehr zu schätzen, ist er sich sicher.
Es handelt sich dabei um 24 Reproduktionen einer Auftragsarbeit des Illustrators Ralph McQuarrie. Dargestellt sind Schlüsselmomente aus "Das Imperium schlägt zurück" - dem zweiten Teil der Original-Trilogie. Die Sammlung wurde 1980 für Star-Regisseur George Lucas produziert.
"Eine grandiose, sensationelle Sammlung", schwärmt Raßbach. Für 45 Jahre seien die Devotionalien außerdem in einen "Wahnsinnszustand". Jetzt hat auch Marcel "Gänsehaut". Er wünscht sich 100 Euro für die Mappe. Die Expertin taxiert den Wert auf 130 Euro.
"Bares für Rares"-Verkäufer kassiert mehr als den doppelten Wunschpreis
Im Händlerraum herrscht sofort große Begeisterung. Nur Wolfgang Pauritsch zeigt sich verhalten. "Ich habe überhaupt keine Ahnung, ich kenne die Filme nicht und weiß nicht, wie das gehandelt wird", gibt der 54-jährige Österreicher zu.
Zum Glück verwechselte er "Star Wars" nicht mit "Star Trek". Liza Kielon versichert dem Kollegen: "Es gibt große Sammlerkreise." Diese Information reicht Pauritsch, um mit 100 Euro die Auktion zu eröffnen.
Kielon erkundigt sich nach der Auflagenzahl. Marcel muss passen, aber der Sendener ist ein Taktikfuchs. "Das Gute ist: Das ganze Publikum liebt Star Wars, ob jung oder alt", wirbt er. Benjamin Leo Leo (53) springt darauf an: "Wenn das so ist, sage ich 200."
Seine Kollegin erhöht jedoch noch einmal auf 250 Euro - und erhält dafür den Zuschlag. Marcel nennt das Höchstgebot ein "gutes Schlusswort", immerhin ist sein Wunschpreis damit mehr als verdoppelt. "Das hätte ich nicht gedacht!", so sein zufriedenes Fazit.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares