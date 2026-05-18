Kaum sind Gäste weg, lästert "Bares für Rares"-Waldi los: "Wie gewollt und nicht gekonnt!"

Köln - Kuriose Szenen bei " Bares für Rares ": Während der Experte das Verkaufsobjekt in den höchsten Tönen lobt, hat Händler Walter Lehnertz (59) nur Spott dafür übrig. Trotzdem kauft er es - für einen beachtlichen Preis.

Susanne und Thomas (r.) wollen bei "Bares für Rares" ein geerbtes Designer-Möbelstück zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Was ist denn das für ein Ding?", fragt Horst Lichter (64) seine Gäste. Verkäuferin Susanne, die zur Verstärkung ihren Mann Thomas mitgebracht hat, klärt ihn gerne auf: "Das soll ein Hocker sein." Der ZDF-Moderator ist wenig begeistert.

Andererseits sehe das Möbelstück aber auch schon wieder "so verrückt" aus, dass nur "irgendein Wahnsinns-Designer" dahinterstecken könne. Detlef Kümmel weiß mehr: "In diesem Fall ist es eine Gemeinschaftsarbeit von Herzog und de Meuron."

Das renommierte Architekturbüro hat auch die Entwürfe für die Allianz-Arena in München, die Elbphilharmonie in Hamburg und die Tate Gallery in London entworfen. So weit, so gut, doch einige Beschädigungen im Lack trüben das Gesamtbild.

Wie Susanne später zugibt, habe ihre Katze den Hocker längst für sich in Beschlag genommen. Dafür sei er ihr aber zu schade. "Man sieht, dass hier was drauf gestanden hat", merkt Kümmel an, während er auf einige deutlich sichtbare Vergilbungen zeigt.

Doch was ist das Erbstück aus Birkenholz, welches 2005 von Vitra in der Schweiz produziert wurde, heute wert? Die Verkäuferin hofft auf 350 Euro. Kümmel taxiert auf 350 bis 450 Euro. Er kenne aber auch Erlöse "bis an die 1000 Euro".