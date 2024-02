"Bares für Rares"-Händler sorgen bei Studio-Gästen für Empörung: "Ziemlich steif!"

Die Schwestern Angela du Mont (r.) und Verena Jabin wollen bei "Bares für Rares" ein Collier ihrer verstorbenen Mutter verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Angela du Mont und Verena Jabin bringen in der Dienstagsausgabe (20. Februar) der beliebten ZDF-Trödelshow ein imposantes Collier mit in das TV-Studio im Pulheimer Walzwerk.

Wie sie im Interview vorab erklären, haben sie das Schmuckstück von ihrer Mutter geerbt, "die leider viel zu früh verstorben ist". Die hatte das funkelnde Mitbringsel einst auf einer Auktion ersteigert.

Expertin Heide Rezepa-Zabel nimmt das Objekt ganz genau unter die Lupe und kommt sofort ins Schwärmen. "Das ist ein wirklich prachtvolles Collier", so die erste Einschätzung der 58-Jährigen.

Doch zum Entsetzen der beiden Verkäuferinnen verliert die schöne Fassade schnell an Glanz. Unter anderem entdeckt die Kunsthistorikerin eine Zarge, die elektrolytisch vergoldet wurde. Doch auch andere Indizien deuten auf ein gewöhnliches Schmuckstück hin.

"Basarware aus dem 20. Jahrhundert!", lautet das vernichtende Urteil der Expertin, was den Geschwistern blitzartig die Schockstarre in die Glieder treibt. Das Collier stammt also nicht wie vorher vermutet aus der Barockzeit.