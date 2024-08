Doppelte Klatsche bei "Bares für Rares": Verkäufer-Paar verliert 2200 Euro in ZDF-Show

Maria Dreisbach (2.v.r.) und ihr Lebensgefährte Klaus Heller (r.) wollen bei "Bares für Rares" einen Kupferstich von 1657 zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Maria Dreisbach und Klaus Heller betreten das ZDF-Studio im Pulheimer Walzwerk bei Köln mit einem alten Kupferstich. "Den hat mein verstorbener Mann damals für 5000 D-Mark gekauft", erklärt die Kandidatin.

"Das ist viel Geld", merkt Show-Moderator Horst Lichter (62) an. Doch obwohl es sich bei dem Objekt um ein Original aus dem 17. Jahrhundert handelt, hat der frühere TV-Koch eine böse Vorahnung, was den heutigen Wert des Mitbringsels angeht.

Expertin Friederike Werner (62) bestätigt zunächst die Echtheit des Kupferstichs. "Vermutlich stammen diese aus einem Buch, denn in der Mitte ist einen Falz zu erkennen", fährt die Kunsthistorikerin fort. Die kolorierte Abbildung zeigt die Städte Dillenburg und Siegen.

Doch was sind die Motive von 1657 heute noch wert? Lichter hakt bei seinen Gästen nach: "Ich weiß ja schon, was ihr damals bezahlt habt. Aber was würdet Ihr haben wollen?" Dreisbach wirft daraufhin eine Summe von "900 Euro" in den Raum.

Werner ist damit überhaupt nicht einverstanden. "Ich wäre bei maximal 400 bis 500 Euro", stellt die Expertin klar. Der Grund: Kupferstiche seien heute nicht mehr allzu beliebt. Autsch.