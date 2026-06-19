"Bares für Rares": Horst Lichter sieht nur Rost, dann sorgt ZDF-Experte für Preisknall

Köln - Will Marcus aus Düren bei " Bares für Rares " etwa nur "ein verrostetes Schild" verkaufen? So sieht es zumindest Horst Lichter , doch dann folgt die faustdicke Überraschung!

Moderator Horst Lichter (64, M.) und Verkäufer Marcus (r.) aus Düren lauschen den Ausführungen von "Bares für Rares"-Experte Detlev Kümmel (58). © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Weiß die blanke Rückseite der Reklametafel den Moderator absolut nicht zu überzeugen, so ändert sich seine Meinung schlagartig beim Betrachten der Vorderseite: "Das Motiv ist sehr schön", muss der 64-Jährige gestehen.

Laut Experte Detlev Kümmel (58) stammt das Emailleschild von der Firma Werner & Mertz aus Mainz. Es zeigt eine Werbung für die Schuhcreme Erdal. Marcus hatte das Objekt vor 35 Jahren bei der Übernahme seines Orthopädie-Betriebs entdeckt.

Das rote Frosch-Logo liefert dem Profi einen Hinweis auf die Herstellung. Er datiert zwischen 1919 und 1921, da das Amphibientier in den Jahren zuvor noch grün gewesen sei. Diverse Abplatzungen und Roststellen zeugen von dem hohen Alter.

"Diese Schilder sind begehrt - nicht nur bei Sammlern", stellt Kümmel klar. Lichter würde es derweil gerne "in einen tollen Holzrahmen setzen mit Glas davor". Immerhin sei das Schild "über 100 Jahre alt und hat den Krieg überstanden".

Auch Marcus glaubt an "eine Rarität" und wünscht sich 500 Euro. Doch der Experte hält sogar 800 bis 1000 Euro für realistisch. "Ach, hör' auf", raunt Lichter ungläubig und fragt: "Ehrlich?" Kümmel nickt. Der Verkäufer ist begeistert.