"Bares für Rares": Horst Lichter sieht nur Rost, dann sorgt ZDF-Experte für Preisknall
Köln - Will Marcus aus Düren bei "Bares für Rares" etwa nur "ein verrostetes Schild" verkaufen? So sieht es zumindest Horst Lichter, doch dann folgt die faustdicke Überraschung!
Weiß die blanke Rückseite der Reklametafel den Moderator absolut nicht zu überzeugen, so ändert sich seine Meinung schlagartig beim Betrachten der Vorderseite: "Das Motiv ist sehr schön", muss der 64-Jährige gestehen.
Laut Experte Detlev Kümmel (58) stammt das Emailleschild von der Firma Werner & Mertz aus Mainz. Es zeigt eine Werbung für die Schuhcreme Erdal. Marcus hatte das Objekt vor 35 Jahren bei der Übernahme seines Orthopädie-Betriebs entdeckt.
Das rote Frosch-Logo liefert dem Profi einen Hinweis auf die Herstellung. Er datiert zwischen 1919 und 1921, da das Amphibientier in den Jahren zuvor noch grün gewesen sei. Diverse Abplatzungen und Roststellen zeugen von dem hohen Alter.
"Diese Schilder sind begehrt - nicht nur bei Sammlern", stellt Kümmel klar. Lichter würde es derweil gerne "in einen tollen Holzrahmen setzen mit Glas davor". Immerhin sei das Schild "über 100 Jahre alt und hat den Krieg überstanden".
Auch Marcus glaubt an "eine Rarität" und wünscht sich 500 Euro. Doch der Experte hält sogar 800 bis 1000 Euro für realistisch. "Ach, hör' auf", raunt Lichter ungläubig und fragt: "Ehrlich?" Kümmel nickt. Der Verkäufer ist begeistert.
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Expertise des "Bares für Rares"-Experten wird deutlich verfehlt
Im Händlerraum gefällt Jos van Katwijk das Motiv so gut, dass er dem Erdal-Frosch sofort mal einen Kuss aufdrückt. "Und dann kommt der Prinz", lacht seine Kollegin Liza Kielon (31). Der Niederländer hofft vielmehr auf eine "Prinzessin". Bedauerlicherweise bleiben beide Hoffnungen unerfüllt.
Walter "Waldi" Lehnertz (59) eröffnet schließlich mit seinen obligatorischen 80 Euro die Verhandlungen. Vor allem das hohe Alter begeistert die potenziellen Käufer. "Wow, ein Vorkriegsfrosch", staunt etwa Elisabeth Nüdling (46) und erhöht auf 100 Euro.
Kurz darauf kristallisiert sich ein Zweikampf zwischen Kielon und van Katwijk heraus. Als die Händlerin bei 500 Euro das Handtuch wirft, versucht Marcus auf Niederländisch noch ein paar Euro mehr herauszuschlagen.
Doch 600 Euro sind auch dem 59-Jährigen zu viel. Am Ende einigen sich die beiden auf die goldene Mitte. Somit wechselt die Erdal-Werbung für 550 Euro den Besitzer. Wirklich zufrieden wirkt Marcus nicht. Nach der Mega-Expertise hatte er sich wohl mehr erhofft.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares