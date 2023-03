Bares für Rares in Österreich: Abzocke bei altem Öl-Gemälde? Jetzt droht Eskalation!

"Bares für Rares" Österreich: Dieses Bild wurde für 550 Euro einem Händler überlassen - und später für 43.520 Euro versteigert. © Servus TV

In einer Folge, die bereits im Sommer 2022 aufgezeichnet und nun im Januar auf Servus TV ausgestrahlt wurde, präsentierte der Gemeindebedienstete Alexander S. ein Gemälde, das sich bis dato im Besitz seiner Familie befand.

Dem Show-Experten Erich Tromayer war sofort klar, dass es sich bei dem Ölgemälde auf Leinwand um das Werk "Wilde Kaninchen im Grase" des Künstlers Ferdinand von Rayski handelt. Eine Signatur auf der Rückseite bestätigte die Annahme des Professors. Der Maler lebte von 1806 bis 1890.

Nach Meinung des Sachverständigen sei das Bild aber "unsachgemäß restauriert" und "schwer misshandelt worden". Deshalb schätzte er den Wert auf schlappe 500 bis 600 Euro, obwohl das Bild sehr alt ist und aus dem Pinsel eines bedeutenden Künstlers stammt.

Der Verkäufer akzeptierte die Begründung und so ging das Kunstwerk am Ende tatsächlich für nur 550 Euro an den Antiquitätenhändler Markus Kral.

Vor wenigen Monaten dann die Überraschung: Wie "Der Standard" berichtet, wurde "Wilde Kaninchen im Grase" nämlich im Dezember in Dorotheum für eine Rekord-Summe versteigert. Sage und schreibe 43.520 Euro brachte das Bild ein und damit mehr als jedes andere zuvor versteigerte Rayski-Gemälde.