"Bares für Rares"-Kandidatin bietet Fake-Ware an und kommt bis in den Händlerraum!

"Man kann diese Synthesen in allen Farben herstellen. Das hat man gerne und überall auch gemacht, vor allem aber in Russland, weil man dort keine Rubine oder Saphire gefunden hat", erläutert die Kunsthistorikerin.

Juwelierin Susanne Steiger (41) nimmt das Schmuckstück ganz genau unter die Lupe. Für 250 Euro geht das Objekt an sie. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Obwohl der Betrag unter der Schmerzgrenze ihrer Oma liegt, stimmte die Verkäuferin der Expertise zu. Damit landete die gefälschte Ware tatsächlich im Händlerraum. Immerhin sei die Ring-Fassung ja aus echtem Gold, so Lichter.

"Ich denke, es wird Glas sein oder irgendwas Synthetisches", erkennt Susanne Steiger (41) sofort. Doch der Stein mache trotz allem Wind, so die 41-Jährige. Nach einem Blick durch die Lupe wirft sie sofort 200 Euro in den Raum.

"Ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein oder andere junge Mädchen, das auch gerne farbenfroh trägt, an dem Ring Gefallen finden könnte", so die Begründung der Juwelierin. Vor allem dann, wenn der Geldbeutel nicht so prall gefüllt sei.

Nach einem kurzen Gebote-Geplänkel mit Kollege Markus Wildhagen sichert sich Steiger für 250 Euro tatsächlich den Zuschlag. Tara stimmt dem Deal bereitwillig zu und erklärt: "Ich bin echt zufrieden!" Ob das die Oma genauso sieht? Immerhin hatte die Dame mindestens das Doppelte gefordert!

"Bares für Rares" läuft von montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.