"Bares für Rares"-Kandidatin kommt aus dem Staunen nicht heraus: "Könnte ihr stundenlang zugucken"

Das Collier wurde in den 1920er-Jahren nach französischem Vorbild gefertigt. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Die Kronshagenerin (Kiel) hat in ihrem Leben schon viel gesehen: Sie arbeitete im Ausland, ist Diplom-Agraringenieurin und liebt Moped-Touren mit ihrem Ehemann. Doch jetzt genießt sie den Ruhestand und wollte am Dienstag ein vererbtes Amulett ihrer Mutter an den Mann bringen.

Gleich zu Beginn geriet Expertin Heide Rezepa-Zabel (57) ins Schwärmen: "Es ist ein wundervolles Collier mit einem herrlichen Schein", beschrieb sie. An einer Platin-Kette mit Originalverschluss hing ein Anhänger in Tropfenform, welcher kordelartig umrahmt war.

In der Mitte saß das Herzstück: ein Smaragd, vermutlich aus Kolumbien. Um das definitiv bestimmen zu können, müsse man allerdings tiefer in den Stein schauen, so Rezepa-Zabel. Das Vorbild der Kette aus den 1920er-Jahren sah die Expertin in Frankreich. Eine weitere Besonderheit: "Ich sehe keine einzige Beschädigung, tadellos."

Gerade einmal 500 Euro wünschte sich Kandidatin Bierbach für ihr Erbstück. Doch könnte der Preis nach der positiven Einschätzung höher liegen?

"Der Stein, die Arbeit, die Idee, das französische Vorbild. Da rutsche ich dann auf 2000 bis 2200 Euro", beschloss die Kunsthistorikerin. Der Agraringenieurin war die Freude deutlich anzusehen.