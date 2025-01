"Bares für Rares": Kandidatin will Regeln brechen, doch dann zieht Horst Lichter die Reißleine

Michaela Engels (51) aus Köln möchte ein edles Schmuckstück bei "Bares für Rares" verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Michaela Engels (51) aus Köln hat nur eine kurze Anreise in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks. Dazu ist sie auch nicht schwer bepackt, denn die kaufmännische Angestellte möchte "lediglich" einen edlen Ring loswerden.

"Ich habe den von meiner Oma geerbt. Mein Vater und ich vermuten, dass sie ihn von ihrem Lebensgefährten, von dessen verstorbener Frau geerbt hat", erzählt die Kandidatin Moderator Horst Lichter (63), der gerne wissen will, wo sie das gute Stück herhat.

"Das wird jetzt kompliziert", so der frühere TV-Koch, der all seine Hoffnung in Experte Patrick Lessmann setzt.

Und siehe da: Der Goldschmiedemeister kann zumindest etwas Konkretes zum Ring sagen. "Wir haben einen Ring in 585er-Weißgold. Das ist hier auf der Innenseite gestempelt", erklärt der Experte.

Zudem habe das Schmuckstück einen recht hohen Aufbau, sei so ein bisschen terrassenförmig angelegt und habe einen Ringkopf, der eher in einer rechteckigen Gestaltung angelegt wurde.