"Bares für Rares": Nach Abschluss des Deals wird der Verkäufer plötzlich laut

Von Florian Fischer

Köln - Solch eine Einlage hat es bei "Bares für Rares" wahrscheinlich auch noch nicht gegeben. Als der Deal abgeschlossen ist, erhebt der Verkäufer plötzlich seine Stimme - aber anders als gedacht!

Georg Terlutter (87) aus Harsewinkel möchte bei "Bares für Rares" ein altes Werbeschild verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares Georg Terlutter (87) bringt ein altes Werbeschild mit in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln. Das Exemplar sei stolze 80 Jahre alt und der Maschinenschlosser aus Harsewinkel in Nordrhein-Westfalen habe es 45 Jahre in seinem Keller gelagert, berichtet Terlutter. Doch jetzt will er es in der beliebten ZDF-Show veräußern. Auf dem Schild steht in weißer und blauer Schrift "Miele Heissmangel" geschrieben. "Heute ist das leider eine Technik, die uns verloren geht", so Experte Colmar Schulte-Goltz (52) über das Objekt, das aus Emaille sei. Bares für Rares Sächsin stellt bei "Bares für Wahres" ihren Trödel vor: Doch ist es wirklich was wert? Laut Prüfzettel auf der Rückseite sei das Schild 1979 von der Firma Boos & Hahn hergestellt worden. "Da kommt das mit den 80 Jahren nicht ganz hin", stellt jedoch Moderator Horst Lichter (63) fest. Trotzdem möchte der 87-jährige Verkäufer 200 Euro für das Werbeschild haben. Geht der Sachverständige da mit? Tatsächlich schätzt der Experte den Wert des Objekts sogar auf 200 bis 250 Euro!

Das Exemplar mit der Aufschrift "Miele Heissmangel" ist im Jahr 1979 hergestellt worden. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Bares für Rares"-Händler zeigen großes Interesse am Werbeschild