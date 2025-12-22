Knatsch bei "Bares für Rares": Schlechter Scherz von Horst Lichter sorgt für Ärger beim Experten

Köln - Eigentlich ist Moderator Horst Lichter (63) bei " Bares für Rares " für seinen ulkigen Humor bekannt. Doch dieses Mal schießt er über das Ziel hinaus und verärgert den Experten.

Karl-Heinz Buss (79) aus Kirn möchte bei "Bares für Rares" eine Stehlampe verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Karl-Heinz Buss (79) aus Kirn in Rheinland-Pfalz begibt sich mit einer fast 1,60 Meter großen Leuchte in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerk bei Köln.

"Ich bin drauf aufmerksam geworden in der Innenstadt bei einem Designergeschäft in Wiesbaden", verrät der Rentner.

Dann habe er den Entschluss gefasst, die Lampe zu kaufen und habe sein gesamtes Erspartes hineingesteckt. "Sie hat mich begleitet während meiner Ehezeit – aber jetzt habe ich mich anders eingerichtet", führt der 79-Jährige aus.

"Nachttisch- oder Schreibtischlampe?", fragt der frühere TV-Koch Lichter den Experten Sven Deutschmanek (49), was der aber gar nicht lustig findet.

"Das ist eine Stehlampe", antwortet der Sachverständige etwas patzig. Der 63-jährige Moderator habe gedacht, dass Deutschmanek das witzig finden würde und habe daher ein Lachen erwartet.

"Ich wollte gerade lustig sein, aber es ist voll nach hinten losgegangen", sieht die "Bares für Rares"-Ikone schlussendlich ein und stellt kleinlaut klar, dass er keine Gags mehr machen werde.