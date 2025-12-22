Knatsch bei "Bares für Rares": Schlechter Scherz von Horst Lichter sorgt für Ärger beim Experten

Eigentlich ist Horst Lichter bei "Bares für Rares" für seinen Humor bekannt. Doch dieses Mal schießt er über das Ziel hinaus und verärgert den Experten.

Von Florian Fischer

Köln - Eigentlich ist Moderator Horst Lichter (63) bei "Bares für Rares" für seinen ulkigen Humor bekannt. Doch dieses Mal schießt er über das Ziel hinaus und verärgert den Experten.

Karl-Heinz Buss (79) aus Kirn möchte bei "Bares für Rares" eine Stehlampe verkaufen.
Karl-Heinz Buss (79) aus Kirn möchte bei "Bares für Rares" eine Stehlampe verkaufen.

Karl-Heinz Buss (79) aus Kirn in Rheinland-Pfalz begibt sich mit einer fast 1,60 Meter großen Leuchte in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerk bei Köln.

"Ich bin drauf aufmerksam geworden in der Innenstadt bei einem Designergeschäft in Wiesbaden", verrät der Rentner.

Dann habe er den Entschluss gefasst, die Lampe zu kaufen und habe sein gesamtes Erspartes hineingesteckt. "Sie hat mich begleitet während meiner Ehezeit – aber jetzt habe ich mich anders eingerichtet", führt der 79-Jährige aus.

"Nachttisch- oder Schreibtischlampe?", fragt der frühere TV-Koch Lichter den Experten Sven Deutschmanek (49), was der aber gar nicht lustig findet.

"Das ist eine Stehlampe", antwortet der Sachverständige etwas patzig. Der 63-jährige Moderator habe gedacht, dass Deutschmanek das witzig finden würde und habe daher ein Lachen erwartet.

"Ich wollte gerade lustig sein, aber es ist voll nach hinten losgegangen", sieht die "Bares für Rares"-Ikone schlussendlich ein und stellt kleinlaut klar, dass er keine Gags mehr machen werde.

Zwischen Horst Lichter (63) und Sven Deutschmanek (49) kommt es zum Zwist.
Zwischen Horst Lichter (63) und Sven Deutschmanek (49) kommt es zum Zwist.

"Bares für Rares"-Händler ist sofort von der Stehlampe angetan

Händler Markus Wildhagen (59) findet sofort Gefallen an der Stehlampe.
Händler Markus Wildhagen (59) findet sofort Gefallen an der Stehlampe.

Nach den Reibereien nimmt sich der 49-jährige Kunst- und Antiquitätenhändler der Expertise an. Es handele sich um eine Lampe von Designer Elio Martinelli aus Italien, wie er verrät.

Der Lampenschirm sei aus Kunststoff gefertigt, habe nur an einer Stelle einen seltsamen Farbpunkt. "Es kann sein, dass du dein Wohnzimmer mal neu gestrichen hast und da etwas drangekommen ist", merkt der Experte an, der zudem einen guten Zustand bestätigen kann.

"Ich habe mir 300, 350 Euro vorgestellt", verrät Karl-Heinz gegenüber Horst seinen Wunschpreis. Doch der Sachverständige korrigiert nach oben. "Ich sage einen Preis von 500 bis 600 Euro in dem Zustand", so Deutschmanek.

Im Händlerraum angekommen fällt prompt die 500-Euro-Grenze. Mehr als 650 Euro will jedoch zunächst keiner zahlen. "Fehlt noch etwas, ein Fünfziger", hofft der Rentner noch etwas mehr herausholen zu können.

Und tatsächlich: Markus Wildhagen (59) erfüllt den Wunsch und schnappt sich die Lampe für 700 Euro.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.

