"Bares für Rares"-Objekt soll nur 30 Euro wert sein, doch ZDF-Expertin irrt sich gewaltig

Köln - Ohne Hoffnung auf das große Geld, dafür aber mit einer klaren Forderung: So sucht ein Ehepaar bei " Bares für Rares " sein Glück. Was dann im Händlerraum passiert, hat selbst die Expertin nicht kommen sehen!

Bei "Bares für Rares" steht eine kleine, grüne Zigaretten-Dose aus den 1930er-Jahren zum Verkauf. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Anna und ihr Mann Frank haben eine Zigaretten-Dose mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht. Das edle Teil habe über viele Jahre auf dem Teewagen im Herrenzimmer ihres Vaters gelegen, erklärt die Besitzerin im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (63).

Zuletzt habe die Dose nur noch ein trauriges Dasein als Staubfänger auf der heimischen Fensterbank gefristet. Daher soll sie jetzt verkauft werden.

Für die Bestimmung des Schätzwertes ist an diesem Nachmittag Bianca Berding zuständig.

Laut der 49-Jährigen stammt das Mitbringsel aus der Fabrik von Curt Schlevogt. Die Firma wurde 1928 in der damaligen Tschechoslowakei gegründet und war auf Pressglasprodukte spezialisiert. Das vorliegende Objekt bestehe aus Malachitglas.

Die Expertin hebt vor allem den "tollen tiefgründigen Farbton" hervor, der durch verschiedene Oxide entstehen würde. Die Stilistik verortet sie in die Zeit des Art déco. Hergestellt worden sei die Zigaretten-Dose wohl in den 1930er-Jahren.

45 Euro beträgt der Wunschpreis. Ein geradezu lächerlicher Betrag, der von Berding noch einmal unterboten wird. Sie taxiert den Wert auf 30 Euro. Doch damit haben Anna und Frank ein Problem: Der Betrag ist nicht durch neun teilbar.