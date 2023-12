"Bares für Rares"-Objekt sorgt für entsetzte Blicke, Händlerin wird schlecht

Köln - Dieses Verkaufsobjekt ist nichts für schwache Nerven! In der Mittwochsausgabe von " Bares für Rares " will eine Kandidatin ihr Mitbringsel einfach nur loswerden. Händlerin Esther Ollick überkommt beim Anblick die Übelkeit.

Susanne aus Weilerbach in Rheinland-Pfalz will bei "Bares für Rares" eine alte Knochensäge verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Es ist ein bisschen zu makaber", so die Erklärung von Studio-Gast Susanne aus Weilerbach auf die Frage, warum sie ihren antiken Schatz denn im Rahmen der ZDF-Trödelshow verscherbeln möchte.

Zu diesem Zeitpunkt steht Horst Lichter (61) bereits der Ekel ins Gesicht geschrieben. "Sag du, was es ist", fordert der Moderator seinen Experten Detlef Kümmel auf. Doch auch der 55-Jährige weigert sich.

So bleibt es also doch an dem langjährigen TV-Koch hängen, zu erklären, was dort auf dem Tisch liegt: "Eine Knochensäge." Der bloße Anblick löst bei dem 61-Jährigen sofort brutale Phantomschmerzen aus.

Im weiteren Gespräch offenbart Susanne, dass sie das chirurgische Instrument einst auf einem Trödelmarkt in London erstanden habe. Ihren Kauf kann sich die Frau heute nicht mehr erklären. "Da hat mich wohl der Teufel geritten", sagt sie.

Laut Kümmel wurde das Objekt um 1890 bis 1910 von der Firma "Down Brothers" hergestellt. Das Sägeblatt besteht aus Eisen und der Griff aus versilbertem Messing. Vermutlich sei auch mal das Blatt versilbert gewesen.

Der Zustand ist nicht perfekt. Es existieren bereits einige rostige Stellen, außerdem ist das Sägeblatt verbogen. Womöglich wurde das Gerät des Öfteren schon zweckentfremdet und etwa zum Holzsägen verwendet.