Verkäufer haben gut lachen: "Brutales" Objekt erzielt bei "Bares für Rares" fast vierfachen Preis

Pulheim - Ein Ehepaar aus Krefeld will bei " Bares für Rares " ein durch und durch kurioses Objekt loswerden. Der Wunschpreis der beiden klingt nach der Expertise zunächst deutlich zu hoch angesetzt, im Verkaufsraum entfacht dann allerdings ein regelrechtes Bietergefecht - bis die Rarität schließlich zum knapp vierfachen Preis über den Tisch geht!

Der Haartrockner stammt aus den 1880er-Jahren - und ist für sein Alter in einem erstaunlich guten Zustand. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Alison und Volker Doerfer sind samt eines metallischen Gegenstandes im Pulheimer Walzwerk erschienen, dessen Äußeres zunächst nicht unbedingt auf seine Funktion schließen lässt. Die gebürtige Engländerin bringt gegenüber Moderator Horst Lichter (63) Licht ins Dunkle und offenbart das kuriose Stück als Haartrockner, der sich mit heißem Wasser füllen lässt.

"Ich würde den nie benutzen, der sieht ziemlich brutal aus", erklärt die Rentnerin und ergänzt, dass es sich bei dem Objekt um ein Geschenk handelt, das sie einst erhalten habe. "Ich wusste nie, was ich damit machen sollte und jetzt ist die Zeit gekommen, dass ich ihn loswerde", verrät sie.

Der Wunschpreis der beiden Krefelder liegt bei 80 Euro, bei der Expertise durch Kunst- und Antiquitätenhändler Sven Deutschmanek (49) bekommt das Ehepaar dann jedoch einen Dämpfer verpasst.

Zwar ist der Haartrockner, der in den 1880er-Jahren in England gefertigt wurde, in einem außerordentlich guten Zustand, hoch gehandelt wird das Objekt unter Sammlern jedoch nicht. Für das "Kuriosum" setzt Deutschmanek daher einen Preis "zwischen 30 und 50 Euro" an, im Verkaufsraum wartet dann jedoch eine dicke Überraschung auf die Doerfers!