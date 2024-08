"Bares für Rares": Rentner bieten Schmuggelware an und kassieren richtig ab!

Das Ehepaar Annegrete und Arno Schmidt möchte bei "Bares für Rares" eine prunkvolle Silber-Bowle zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Annegrete und Arno Schmidt haben bei ihrem Besuch im Pulheimer Walzwerk bei Köln nicht nur eine beeindruckende Rarität, sondern auch eine skurrile Hintergrund-Geschichte im Gepäck.

Wie sie im Gespräch mit Horst Lichter (62) verraten, wollte das Ehepaar die Bowle 1984 mit in den Westen nehmen. In Eisenach vor der Grenze verlässt Arno jedoch plötzlich der Mut und er will umkehren. Doch seine Frau hat eine prima Idee.

Als der Grenzer den Kofferraum öffnet und fragt, was das für ein Objekt sei, behauptet sie: "Das ist unsere Familienurne. Unsere Tante Lene ist da jetzt drin und die nächste Trauerfeier steht an. Tante Anna soll auch in der Urne ihre Ruhe finden." Und sie durften weiterfahren … verrückt!

Expertin Wendela Horz (54) ist von der innen vergoldeten und satte 3,5 Kilogramm schweren Silber-Ware völlig hin und weg. Dellen an Deckel und Fuß? Egal! Immerhin handelt es sich um echte Handarbeit, für die sich das Ehepaar Schmidt 1500 bis 2000 Euro wünscht.

"Das geht gar nicht", stellt die Sachverständige klar. Allein der Silberwert liege aktuell bei 1800 Euro. Wegen der "schönen Arbeit" hält sie eine Summe von 3500 bis 4000 Euro für realistisch. Ein positiver Schock für Annegrete und Arno. Das Ehepaar ist sprachlos.