"Bares für Rares"-Verkäuferin muss Spott von Horst Lichter ertragen: Das steckt dahinter
Köln - So hat sich Claudia Franke ihren Auftritt bei "Bares für Rares" zunächst bestimmt nicht vorgestellt. Die Verkäuferin muss den Spott von Moderator Horst Lichter (63) ertragen.
Gemeinsam mit ihrem Sohn Johannes und einem antiken Silberbesteck im Gepäck bricht die Kandidatin aus Hamburg auf in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln.
Die Verkäuferin habe das Set aus dem Nachlass ihres Onkels erhalten.
"Ich finde, die Umverpackung passt überhaupt nicht zu diesem edlen Besteck", spottet der frühere TV-Koch Lichter beim ersten Blick auf die Mitbringsel.
Dann nimmt sich Bianca Berding (48) dem Set, bestehend aus Messer und Gabel, an. Die Expertin datiert das Besteck zurück in die Zeit zwischen 1700 und 1710. Damals sei die Verzierung der Griffe "en vogue" gewesen.
Allerdings habe zu dem Set noch ein Löffel gehört und alles zusammen sei in einem Klapp-Etui gewesen, welches fehlt. "Irgendwann war dieses superschöne Besteck nicht mehr modern. Dann hat man das verbunden mit diesem Etui zu einem sogenannten Fuhrmannsbesteck", weiß die Sachverständige.
Im "Bares für Rares"-Verkaufsraum geht die Post ab
Es sei zwar nicht mehr der Originalzustand, dennoch mache das Besteck immer noch was her. "Ich meine, das ist ein altes Objekt", erklärt die Expertin über das Messer und die Gabel, welche hauptsächlich aus Silber bestehen.
Dem 63-jährigen Lichter gefällt das kleine Besteck besonders. "Auf jeden Fall war der damalige Besitzer sehr schlank", mutmaßt der Entertainer, denn es müsse ziemlich gedauert haben, sich damit satt zu essen. "Zwölf Erbsen, Viertelstunde", scherzt Horst.
Die Verkäuferin aus Hamburg will für das Set 150 bis 200 Euro haben. Aber die Sachverständige ist dort anderer Meinung. "Bestecksammler, die Lust auf Geschichten haben, die Sammeln das und da bin ich bei 150 bis 230 Euro."
Auch im Verkaufsraum sorgt das Besteck für große Augen. Alle Herren in der Runde wollen das Set unbedingt haben, weshalb der Schätzwert schnell erreicht ist. Schlussendlich legt Markus Wildhagen (59) satte 350 Euro für Messer und Gabel hin.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares