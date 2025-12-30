"Bares für Rares"-Verkäuferin muss Spott von Horst Lichter ertragen: Das steckt dahinter

Köln - So hat sich Claudia Franke ihren Auftritt bei " Bares für Rares " zunächst bestimmt nicht vorgestellt. Die Verkäuferin muss den Spott von Moderator Horst Lichter (63) ertragen.

Claudia Franke und ihr Sohn Johannes wollen bei "Bares für Rares" einen Nachlass ihres Onkels verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Gemeinsam mit ihrem Sohn Johannes und einem antiken Silberbesteck im Gepäck bricht die Kandidatin aus Hamburg auf in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln.

Die Verkäuferin habe das Set aus dem Nachlass ihres Onkels erhalten.

"Ich finde, die Umverpackung passt überhaupt nicht zu diesem edlen Besteck", spottet der frühere TV-Koch Lichter beim ersten Blick auf die Mitbringsel.

Dann nimmt sich Bianca Berding (48) dem Set, bestehend aus Messer und Gabel, an. Die Expertin datiert das Besteck zurück in die Zeit zwischen 1700 und 1710. Damals sei die Verzierung der Griffe "en vogue" gewesen.

Allerdings habe zu dem Set noch ein Löffel gehört und alles zusammen sei in einem Klapp-Etui gewesen, welches fehlt. "Irgendwann war dieses superschöne Besteck nicht mehr modern. Dann hat man das verbunden mit diesem Etui zu einem sogenannten Fuhrmannsbesteck", weiß die Sachverständige.