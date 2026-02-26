Debakel bei "Bares für Rares": Paar will 18.000 Euro, kurz darauf haut es lieber wieder ab

Köln - Böse Klatsche bei " Bares für Rares ": Ein Rentner-Ehepaar sorgt in der ZDF-Show zunächst mit einem utopischen Wunschpreis für Aufsehen. Kurz darauf zieht es selbst die Reißleine.

Grace und Kalle wollen bei "Bares für Rares" eine limitierte Skulptur des verstorbenen US-Künstlers Frederick Hart verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Grace und Kalle Bräse aus Bad Kreuznach haben eine spektakuläre Skulptur mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht. Moderator Horst Lichter (64) denkt aufgrund der Optik sofort an ein Kunstwerk aus Eis, doch dieses wäre natürlich "schon längst geschmolzen".

In Wirklichkeit besteht das Objekt mit dem Titel "Counterpoint" aus Acrylresin und wurde vom renommierten US-Künstler Frederick Hart hergestellt. Das Besondere: Es handelt sich um die Nummer 300 von 350 einer limitierten Auflage.

Satte 6000 Dollar haben Grace und Kalle im Jahr 1997 dafür direkt an den Schöpfer übergeben. Kunstexperte Colmar Schulte-Goltz (52) erkennt die Faszination des Werks, das durch seine Anmutung an Eis oder Kristall beeindruckt, sofort.

Dargestellt sind drei idealtypische, sinnliche weibliche Figuren. Die innovative Acrylresin-Technik, für die Hart sogar ein Patent besaß, lässt die Skulptur durch das Lichtspiel zudem besonders dreidimensional wirken. So weit, so positiv …