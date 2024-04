"Bares für Rares"-Sensation: Sachsen sorgen für Begeisterung bei Expertin

"Diese Sprudelsteine gibt es in völlig unterschiedlichen Farben und Formen", so die Expertin weiter. Sie seien durch Ablagerungen an heißen Quellen entstanden und daher gerne zu Souvenirartikeln verarbeitet worden.

"Solche Stücke gibt es nur noch selten. Das ist so toll, das ist Schmuck für den Tisch", war die Kunsthistorikerin und Kunstsachverständige Rezepa-Zabel von Anfang an hellauf verzückt.

Händler Friedrich Häusser (71, l.) war von den Schatullen sehr begeistert. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Moderator Horst Lichter (62) wollte dann von Heide wissen, wie alt die Stücke seien. "Hier ist auch ein Datum angegeben, 1919, und ich denke, in diese Zeit würde ich zumindest die meisten Stücke datieren. Den 1910er, 1920er Jahren", gab sie Preis.

Aber wie viel Euro wollten die beiden Sachsen für die fünf Kistchen haben? "Also wir hatten uns für alle 1000 Euro vorgestellt", so André.

Doch was sagt die Expertin dazu? "Ein Sammler wird bestimmt das zahlen, aber in der Regel ist es ja so, dass sie in den Handel zurückführen. Und insofern liegt mein Schätzpreis für dieses andere Konvolut bei 250 bis 300 Euro."

Ein herber Schlag für das Vater-Sohn-Duo. Horst fand es sogar "sehr schockierend". Dennoch nahmen André und Jakob die Händlerkarte entgegen.

Und im Händlerraum kamen die Sprudelstein-Schatullen besonders gut an. Vor allem Friedrich Häusser (71) war von den Objekten angetan, sodass er 800 Euro bot. Doch Würfelsammler Jakob wollte mehr und machte deswegen einen abgezockten Vorschlag. "Ich habe ein Würfelautomat in der Tasche. Wenn ich gewinne, machen wir 850, wenn Sie gewinnen, machen wir 800."

Und tatsächlich: Der Händler ließ sich auf das Spiel ein und setzte sich sogar durch, sodass er am Ende "nur" 800 Euro für die Kistchen zahlen musste.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.