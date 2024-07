Wahnsinn bei "Bares für Rares": Händlerin geht das Bargeld aus und sorgt damit für Regelbruch

Natalie Fischer (2.v.r.) und Norbert Seus (r.) aus Höhr-Grenzhausen sollen im Auftrag einer Freundin ein Armband bei "Bares für Rares" verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Natalie Fischer und Norbert Seus aus Höhr-Grenzhausen (Westerwaldkreis) sind extra nach Köln angereist, um in den heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks ein Armband loszuwerden.

Das Verkäufer-Duo soll das Schmuckstück für eine gute Freundin verkaufen - und schon beim ersten Anblick weiß Expertin Heide Rezepa-Zabel (58), dass das Objekt viel Geld bringen kann.

"Das Schmuckstück ist hervorragend gearbeitet worden. Wir haben hier eine Modellage aus Brillanten und Achtkant-Diamanten. Insgesamt rechnen sich hier an Punktsteinen etwa 13,5 Karat plus der Stein in der Mitte mit 0,75 Karat. Also, hier kommt einiges zusammen. Die Reinheit und Farbe der Steine liegt dazu im oberen Bereich", schwärmt die Kunsthistorikerin und Kunstsachverständige.

Der Entwurf stamme mit Sicherheit aus den 1940er-Jahren und da das Armband nicht gestempelt sei, nehme sie an, dass es in den USA gefertigt wurde. "Damals war der sogenannte All-Diamond-Stil sehr beliebt", erklärt die 58-Jährige.