"Bares für Rares": Strenge Schwiegermutter verhindert Deal, obwohl sie nicht da ist

Köln - Das hat man bei " Bares für Rares " auch noch nicht gesehen! Ein Kandidat möchte in der beliebten ZDF-Trödelshow eine Rarität loswerden, doch seine strenge Schwiegermutter verhindert das - obwohl sie nicht da ist.

Den Galeristen erinnert das Möbelstück an einen Nierentisch aus den 1950er-Jahren, allerdings in einer "abstrakten Form".

Das Möbelstück wurde vom dänischen Architekten und Möbeldesigner Johannes Andersen entworfen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Der Couchtisch sei sehr elegant und schlicht gehalten und mit zarten Beinen ausgestattet. "Wenn man sich das alles in Ruhe anschaut, dann denkt man sofort an die skandinavischen Möbelstile", so Kümmel.

Und da kommt das Objekt auch her, denn es handelt sich um ein Möbelstück des dänischen Architekten und Möbeldesigners Johannes Andersen.

Nach den ganzen Informationen will Moderator Horst Lichter (62) von Oskar den Wunschpreis wissen. "3500 bis 4000 Euro wären schön", gibt der Erzieher preis.

Da kann der Experte jedoch nicht zustimmen und schätzt "den nicht-perfekten" Tisch auf 1800 bis 2400 Euro.