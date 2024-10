"Bares für Rares"-Kandidat fordert plötzlich mehr Geld - aus Angst vor seiner Frau!

Der 76-jährige Postbeamte a. D. wird in der ZDF-Show mit einer Karaffe aus Glas vorstellig. "Also ich vermute, dass es keine unbedingte Rarität ist, sondern eher eine formschöne Seltenheit, die sich für Liebhaber vermutlich sehr eignet", mutmaßt er.

Mit 260 Euro bietet Jos van Katwijk (43) am Ende nur zehn Euro mehr als seine Kollegin Sarah Schreiber (37) und erhält dafür den Zuschlag. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Kurz vor dem Gang in den Händlerraum wird der Niedersachse plötzlich nachdenklich und erinnert sich an die "mahnenden" Worte seiner Frau: "Sie hat nur gesagt: Denk an den Spruch der alten Römer. Der Überbringer der schlechten Nachricht, was mit dem passiert."

Sollten die folgenden Verhandlungen also nicht nach dem Wunsch der besseren Hälfte verlaufen, "droht mir Schlimmes". Doch der Start ist vielversprechend. "Eine Karaffe geht immer", findet Walter "Waldi" Lehnertz (57), und startet mit seinen obligatorischen 80 Euro. Alle anderen bieten mit.

Kollegin Sarah Schreiber (37) gibt mit 250 Euro am Ende das höchste Gebot ab. Für Schrader zu wenig. "Ich muss es meiner Frau beibringen, bedenken Sie das", sagt der frühere Postbeamte lachend - und verlangt mal eben satte zehn Euro mehr.

Zum Glück hat Jos van Katwijk (43) an diesem Tag seine Spendierhosen an. Er zahlt die geforderten 260 Euro. Bleibt zu hoffen, dass Gattin Schrader mit dieser Summe zufrieden ist. Ihr Mann ist guter Hoffnung und resümiert: "Der Kopf bleibt dran!"

"Bares für Rares" läuft von montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.