"Bares für Rares"-Verkäufer hat läppischen Wunschpreis, doch er geht mit 3200 Prozent mehr nach Hause

Von Florian Fischer

Köln - Mit einem läppischen Wunschpreis von 50 Euro kommt ein Verkäufer zu "Bares für Rares". Doch sein Objekt geht komplett durch die Decke und sorgt dafür, dass er 3200 Prozent mehr bekommt, als erhofft.

Johannes Krapf (44) aus Nürnberg möchte bei "Bares für Rares" ein Papiertheater verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares "Ich weiß nicht, ob es überhaupt jemand haben möchte", hat Johannes Krapf (44) aus Nürnberg Sorgen, ob er sein Objekt überhaupt loswird. Der Lehrer aus Franken bringt nämlich ein altes Papiertheater mit in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln. "Meine Mutter hat das im Nachlass meiner Großmutter gefunden und hatte es selbst vorher noch nie gesehen", verrät er gegenüber Moderator Horst Lichter (63). Bares für Rares "Bares für Rares": Horst Lichter kann nicht glauben, was er da hört "Papiertheater sind Anfang des 19. Jahrhunderts in Deutschland aufgekommen", weiß Experte Sven Deutschmanek (49). Das Sammlerstück sei außerordentlich umfangreich und in sehr gutem Zustand. Denn: alle Kulissen und Darsteller seien erhalten.

Das Konvolut stammt vermutlich von einem Spielwarenhändler in Stuttgart. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Bares für Rares"-Experte kann niedrigen Wunschpreis nicht fassen