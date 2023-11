"Bares für Rares"-Verkäufer sahnt knapp achtfachen Wunschpreis für Straßenfund ab

Olaf Napp (r.) aus Hamburg hat eine Micky Maus im Ruderboot mit ins Pulheimer Walzwerk gebracht. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

In der Donnerstagsausgabe (2. November) der beliebten ZDF-Trödelshow hat Olaf Napp aus Hamburg eine Micky Maus im Ruderboot mitgebracht. "Das ist die berühmteste Maus der Welt!", entfährt es Moderator Horst Lichter (61) beim Anblick der kleinen Statuette.

Sein Studio-Gast traut sich anschließend kaum, laut auszusprechen, wie er in den Besitz des Objekts gelangt ist. "Sie stand neben zwei Bratpfannen und einer Bücherkiste", offenbart Napp. Daneben habe ein "Zu verschenken"-Schild gestanden.

Nachdem die Maus in den vergangenen zwei Jahren ein unbekümmertes Dasein unter dem Sofa gefristet hatte, soll sie nun verkauft werden. Am liebsten natürlich an jemanden, der sie zu schätzen weiß, so der Wunsch des aktuellen Besitzers.

Experte Detlef Kümmel (55) ist begeistert von der Kunstharz-Figur und hält deshalb zunächst einen Vortrag über die Erfolgsgeschichte des weltberühmten Zeichentrick-Charakters.

Die Firma Disney wurde 1923 gegründet, bereits 1930 erschienen die ersten Comics. Ab 1987 gab es dann die ersten Geschäfte, in denen Fan-Artikel verkauft wurden. Er datiert die Herstellung der Statuette um das Jahr 1990.