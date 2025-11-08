"Bares für Rares"-Verkäufer will nur 80 Euro: Doch Expertise verschlägt ihm die Sprache

Köln - Damit hat Lutz Preussner (66) bei seinem Besuch bei " Bares für Rares " nicht gerechnet. Seine mitgebrachte Blechdose entpuppt sich als Goldschatz!

Lutz Preussner (66) aus Mosbach-Neckarelz möchte bei "Bares für Rares" ein Erbstück seines Großvaters verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Der Bewährungshelfer ist extra von Mosbach-Neckarelz in Baden-Württemberg in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerk bei Köln gereist, um das Erbstück seines Großvaters, den er selbst nie kennengelernt habe, zu verkaufen.

"Die ist letztes Jahr Gott sei Dank zu mir gekommen", verrät der 66-Jährige gegenüber Moderator Horst Lichter (63), der wissen will, wo er die Dose herhabe.

Genauer gesagt handele es sich jedoch um ein Zigarettenetui, das aus dem Jahr 1908 stammt, wie Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel (60) weiß.

"Es wurde in Finnland gearbeitet. Und zwar von dem dort bekannten finnischen Silberschmied Kultateollisuus Ky", erklärt die Sachverständige.

Das Mitbringsel sei gefertigt aus 813er legiertem Silber und circa 30 Gramm Gold. Zudem gebe es sehr viele Applikationen, die eine persönliche, symbolische und kulturelle Bedeutung haben.