"Bares für Rares"-Verkäuferin hat keine großen Erwartungen - im Händlerraum kommt alles anders

Köln - Ohne große Erwartungen kommt eine Verkäuferin zu " Bares für Rares ". Was sich dann im Händlerraum abspielt, übertrifft ihre kühnsten Träume.

Verena Holtmann (51) aus Dormagen möchte bei "Bares für Rares" ein Erbstück ihres Vaters zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Mit einer Zeichnung in der Hand betritt Verena Holtmann (51) aus Dormagen die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln.

"Das habe ich geerbt von meinem Vater. Er war tatsächlich Experte für Walter Leistikow, also genau diesen Künstler", verrät die Heil- und Reitpädagogin.

Es handele sich um eine sehr schöne und moderne Landschaftsskizze, bei der sich ein Maler Notizen gemacht habe über seine nächsten Bilder, die er demnächst im Atelier malen wolle, wie Expertin Friederike Werner (64) weiß.

"Sicherlich ist dieses Bild nicht zum Verkauf gedacht, sondern ich vermute, dass es ein Teil aus dem Skizzenbuch ist", so die Sachverständige.

Der Maler Walter Leistikow sei in der illustren Berliner Gesellschaft sehr beliebt und anerkannt gewesen. "Bei ihm im Atelier gingen Künstler ein und aus", erklärt die 64-jährige Expertin.