"Bares für Rares"-Verkäuferin hat keine großen Erwartungen - im Händlerraum kommt alles anders
Köln - Ohne große Erwartungen kommt eine Verkäuferin zu "Bares für Rares". Was sich dann im Händlerraum abspielt, übertrifft ihre kühnsten Träume.
Mit einer Zeichnung in der Hand betritt Verena Holtmann (51) aus Dormagen die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln.
"Das habe ich geerbt von meinem Vater. Er war tatsächlich Experte für Walter Leistikow, also genau diesen Künstler", verrät die Heil- und Reitpädagogin.
Es handele sich um eine sehr schöne und moderne Landschaftsskizze, bei der sich ein Maler Notizen gemacht habe über seine nächsten Bilder, die er demnächst im Atelier malen wolle, wie Expertin Friederike Werner (64) weiß.
"Sicherlich ist dieses Bild nicht zum Verkauf gedacht, sondern ich vermute, dass es ein Teil aus dem Skizzenbuch ist", so die Sachverständige.
Der Maler Walter Leistikow sei in der illustren Berliner Gesellschaft sehr beliebt und anerkannt gewesen. "Bei ihm im Atelier gingen Künstler ein und aus", erklärt die 64-jährige Expertin.
Wunschpreis der "Bares für Rares"-Verkäuferin überrascht alle
Die Sachverständige gehe davon aus, dass die Skizze in den 1880er-Jahren angefertigt worden sei. Dennoch sei der Zustand für das Alter gut.
"Unter 100 Euro nehme ich es wieder mit", verdeutlicht die Verkäuferin gegenüber Moderator Horst Lichter (63) ihren Wunschpreis.
Allerdings hat Friederike Werner eine nette Überraschung für die 51-jährige Frau aus Dormagen parat. Denn sie stellt ihr bis zu 300 Euro in Aussicht.
Im Verkaufsraum zieht die Skizze alle Blicke auf sich. Vor allem Wolfgang Pauritsch (53) und Benjamin Leo Leo (53) zeigen großes Interesse und treiben die Gebote in die Höhe.
Schlussendlich macht der 53-jährige Händler das Rennen. Satte 800 Euro blättert Benjamin Leo Leo für die Skizze von Walter Leistikow hin. Somit bekommt Verena Holtmann das Achtfache ihres Wunschpreises!
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares