"Bares für Rares"-Verkäuferin will Objekt für 30 Euro "loswerden", dann erfährt sie DAS

Köln - Ein merkwürdiges Objekt sorgt bei " Bares für Rares " für mächtig Aufsehen. Nur 30 Euro erhofft sich die ahnungslose Verkäuferin dafür. Der wahre Wert lässt sie baff zurück.

Linda (r.) möchte bei "Bares für Rares" einen Trödelmark-Fund ihrer Schwester loswerden. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Als das Mitbringsel enthüllt wird, ist sich Moderator Horst Lichter (63) sicher, dass es sich dabei um einen Spielautomaten handelt. "Gott sei Dank macht das Gerät keine Geräusche. Die meisten machen ja immer Bling, Bling, Ding, Ding", merkt er erleichtert an.

Experte Detlev Kümmel kann angesichts dieser Falsch-Annahme nur müde schmunzeln, denn er weiß: "Geld kommt auch nie raus. Das ist das Doofe." Dieser Äußerung bringt sein Gegenüber ins Grübeln: also wohl doch kein Spielautomat.

Laut dem 57-Jährigen handelt es sich in Wahrheit um eine Leuchtreklame des japanischen Nähmaschinenherstellers Riccar. Verkäuferin Linda will "das Ding" einfach nur noch loswerden. Ihre Schwester habe es in den 1980er-Jahren einst auf einem Trödelmarkt entdeckt.

Während Lichter zugeben muss, den Namen noch nie gehört zu haben, stilisiert der Sachverständige das Teil kurzerhand zum "Kunstwerk" hoch. Die Reklame vereine nämlich gleich zwei Stilrichtungen: Kinetik und Pop-Art. "Ich würde das aufhängen", so Kümmel.

Linda wäre bereits mit 30 Euro zufrieden. Den wahren Marktwert kennt sie nicht. Sofort schüttelt der Experte den Kopf und hängt noch eine Null dran: 300 bis 400 Euro. "Hui, da bin ich baff", staunt die Verkäuferin.